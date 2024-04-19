宣布擔任副手隔天 夏納翰就捐出200萬給小甘迺迪競選

圖為獨立總統候選人小羅伯．甘迺迪(右二)上月宣布有華裔血統的夏納翰(左二)出任副手。(歐新社)

有華裔血統的夏納翰(Nicole Shanahan)，上個月獲宣布出任獨立總統候選人小羅伯‧甘迺迪副手的第二天就捐出200萬元，作為自己團隊的競選經費。

聯邦選舉委員會資料顯示，律師企業家出身的夏納翰於3月27日，即小甘迺迪宣布她為副總統人選翌日，捐了200萬元給這組競選團隊。

之前，她曾陸續小筆捐款給小甘迺迪競選總部，最多曾達數百萬元，在超級盃 2月比賽期間替「2024美國價值」團隊打廣告；自己成為候選人後，依法可用自己的錢競選，沒有數額限制。

付費媒體Puck是最先報導夏納翰捐輸小甘迺迪競選總部的網路媒體。

3月底加入小甘迺迪團隊後，夏納翰未曾和總統候選人一起公開露面或接受直播訪問，不過她陸續在社交媒體上發布自己的活動，包括前往亞利桑納州 南部邊境小鎮佑馬(Yuma)。

小甘迺迪13日在愛阿華州 拉票時，民眾問他「為何副手不一起露臉？」他回答說，往後幾周就會，「這兩個禮拜，她到全國各地拜訪農民，有汙染事件的邊境州，探望失業的人，傾聽美國人的心聲」。

小甘迺迪又說，「這些活動都很不錯，也真的很重要，我很喜歡她的競選手法。我每天都和她聯絡兩、三次。我對她所做的事感到驕傲，我很快就會和她一起各處亮相」。

兩人4月22日將主持地球日活動，不過是網路直播，不是現場活動。

小甘迺迪-夏納翰競選總部17日宣布，已獲得在密西根州參選的資格，小甘迺迪21日將前去該州舉辦造勢大會。