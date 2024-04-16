你累了嗎？川普封口費案受審首日「打瞌睡」

封口費案首日開庭，主要在選陪審員，時間冗長，川普在席上閉眼假寐。（歐新社）

英國衛報報導，篤定代表共和黨角逐白宮 大位的川普 常常挖苦現任總統拜登 年事已高體力差，更狂酸拜登為「瞌睡喬」，不過15日川普出席「封口費案」紐約庭審似乎也體力不濟頻打瞌睡，搞得庭外觀看同步直播的媒體記者面面相覷，不敢置信美國首位接受刑事審判的前總統出庭時「打瞌睡」。

77歲前總統川普被控2016年大選期間，指示私人律師科恩（Michael Cohen）向成人片女星暴風女丹尼爾（Stormy Daniels）支付封口費，換取對方否認雙方在10多年前發生婚外情。川普支付封口費本身並沒有違法，但川普被控將封口費列為法律費用，當作選舉開支報銷，涉嫌違反競選資金法。

「封口費案」在15日上午9時30分正式開始，幾小時後，不少記者從轉播螢幕發現川普舉止怪異，兩眼以超越正常瞇眼的程度閉著，他的頭慢慢往前移動逐漸向下點，直到他回神蹬腿，擺正身體。

這樣不尋常的動作反覆好幾次，媒體記者面面相覷，指著螢幕互相確認彼此都看到，美國首位接受刑事審判的前總統出庭時「打瞌睡」。

川普直到中間休庭後才恢復精神，偶爾小聲與律師談話或傳紙條。