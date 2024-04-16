封口費審判／川普若在紐約遭定罪 11月無法投票給自己

根據美國憲法，川普即使被判罪，也不會剝奪他擔任總統的權利，但根據佛州規定，他若被判重罪，將無法行使投票權。圖為2022年他在期中選舉投票。（路透）

前總統川普 遭控88條重罪罪名，第一案34條罪名15日在紐約州法院審理，陪審團正在遴選中，名嘴及政治分析家過去一年一直在辯論，若川普遭判有罪，政治上會有什麼影響，但有一點沒論到的是：哪怕只有一條罪名遭判成立，川普今年11月5日普選時，就不能投票 給自己。

國家公共廣播電台(NPR)報導，這些刑事案件對川普能否競選聯邦公職並無影響，但對他能不能投票倒真有機會影響。

2020年以來，川普在佛州 投過票，但佛州跟幾乎其他州一樣，限制重罪遭判罪的人投票；只有佛蒙特、緬因兩州及華府特區從未剝奪重罪犯的投票權。

只是，就算這些不准重罪犯投票的州當中，就重罪定讞影響一個人的投票權，意見也差很大。

有些州在人入獄之後，自動恢復其投票權；有些州刑期服滿才讓人復權，包括假釋及繳完罰金；再剩下的州要求觀察期，或者要求被定罪的人有重新登記的動作。

例如在佛州，大多數重罪犯人只有服完刑期，繳完未付清的罰金之後，才能重得投票權。假如川普在佛州被定罪，例如機密文件案，那麼非到判決的一切面向都完成之後，他都失去投票權。

法學專家表示，假如川普的案件都在同一州處理，他的處境較容易琢磨。

但川普的處境複雜得多，因為他面臨的第一件審判，是紐約州的封口費案，本案最可能在2024年選舉前結案；他被控2016年選舉周期偽造商業文件。

然而，羅耀拉馬麗蒙特大學(Loyola Marymount University)法學教授、 前司法部官員黎維特(Justin Levitt)指出，紐約州的案子仍可能影響到川普在佛州的投票地位，原因在佛州基本上履行其他州褫奪公權的規矩。

紐約也限制重罪定讞者的投票權，但僅限於他們入獄期間。所以，川普可能因紐約州的案子失去投票權，但唯有在他被判有罪、坐牢期間。

川普在紐約遭控34條罪名，理論上可能面臨坐牢100年的刑期，但法學家如黎維特等都認為，因為罪名的本質，不可能判那麼重。