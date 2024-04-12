1個字形容今年大選 焦慮居首、6個不確定性字眼

美國選民對今年總統大選提出的形容詞前五名為：焦慮、失望、期待、緊張與害怕。（歐新社）

選民對11月大選不期不待，而若要選民用一個字形容此次大選，前五名依序為：焦慮、失望、期待、緊張與害怕。

紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)2月民調 顯示，19%選民不支持拜登 總統或前總統川普 ，而蓋洛普(Gallup)3月民調則顯示，29%受訪者都不認為拜登或川普會是好總統。

紐時與錫耶納民調2月25日到28日訪問全美980名登記選民，請他們用一個字形容今年大選，歸納熱門詞彙依序為焦慮(anxious)、失望(disappointed)、期待(hopeful)、緊張(nervous)、害怕(scared)、興奮(excited)、挫折(frustrated)、不確定(uncertain)、擔心(worried)，以及關切(concerned)。

上述10個字中，有六個表達不確定性、兩個表示樂觀，另有兩個陳述負面情緒。屬於「不確定性」的字眼包括焦慮、緊張、害怕、不確定、擔心，以及關切；「樂觀」詞彙則為期待和興奮，「負面情緒」則是失望和挫折。

整體而言，約33%選民的回應表露不滿，30%的人表示憂慮與害怕，只有不到15%的受訪者給予樂觀評價。

這份民調發現，川普獲得黨內提名讓將近50%的共和黨初選選民感到興奮，反觀民主黨初選選民中，僅25%對拜登獲得黨內提名感到興奮；即便如此，不少挺川選民也表示憤怒或害怕，而非開心或興奮。

最讓民調專家意外的是，表示擔心與憤怒的選民對川普及拜登的支持率相當。

紐時與錫耶納民調進一步探究受訪者為何選擇該單字來形容此次大選，55歲的蘇珊‧費爾柴德(Susan Fairchild)表示，此次大選「可能經過巧妙操作而有利拜登」，「難以置信，無論多麼努力嘗試做對的事，最終都會走到現在這個地步」。

住在佛羅里達州坦帕的費爾柴德表示，「他們(民主黨)的演算法和舞弊方式比我們(共和黨)高招」，呼應川普的2020年大選被竊論，「我們不會投機取巧」。

費爾柴德表示，她在川普任內感到比較安心，「我更相信川普說的話，他常在眾人面前回答問題，且不需要提詞機」。

29歲的路易斯安納州律師卡洛斯(Hayden Carlos)用「挫折」形容此次大選，他2016年投給川普，2020年投給拜登，今年也計畫投給拜登。

卡洛斯不認同川普的移民等政策，他自述曾不成熟地在2016年自願加入川普的競選活動，當時卻未意識到川普所言和所做的事情對真實世界的影響。