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Z世代女性辯論墮胎權 將成總統大選關鍵

記者顏伶如／綜合報導
圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。(路透)
圖為反墮胎與支持墮胎的婦女，相互爭吵。(路透)

不管挺墮胎或反墮胎，Z世代(Generation Z)女性對於即將到來的11月大選都積極動員，號召婦女透過選票發聲；美國廣播公司(ABC)報導，專家指出，Z世代婦女票對於這次選舉將有舉足輕重的影響。

肯塔基州中部米德威學院(Midway University)22歲大四學生杜瓦爾(Hadley Duvall)在屬於保守派、基督教學校風格的校園裡，擔任挺墮胎倡議運動領導人。相隔300哩之外，俄亥俄州鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)22歲大四學生瑞斯(Morgan Reece)則忙著籌畫在充滿自由派精神的學校裡舉辦一場反墮胎活動。

瑞斯說：「這是有史以來最嚴重的侵犯人權暴行。我們竟然允許數百萬還在子宮裡的孩子遭到屠殺」。

杜瓦爾則表示：「我最喜歡的說法就是，我其實是支持『不關你的事』」。

瑞斯與杜瓦爾都是Z世代年輕女性，這個族群的潛在選民人數上看4000萬，約占整體美國選民的17%。

美國廣播公司新聞部政治新聞副主任哈裴爾(Averi Harper)表示，幾個決戰州究竟鹿死誰手，年輕選民將產生重要影響。

哈裴爾說：「我們可能會看到，某些年輕選民的投票決定，最後決定了讓誰入主白宮。」

瑞斯是鮑林格林州立大學反墮胎社團主席，她在節育中心擔任義工，並與非營利學生組織「學生支持反墮胎聯盟」(Students for Life)配合。瑞斯舉辦的校園活動，經常遇到對於她的觀點無法認同的學生。

瑞斯說，以前的立場是主張支持墮胎，但後來看到經過流產手術的血淋淋胚胎照片，「讓我為之心碎」。她的反墮胎宣傳在俄州堪稱硬仗。2023年裡，俄州選民投票通過將墮胎權保障納入州憲。

像瑞斯一樣的反墮胎倡議人士，數十年來不斷宣導理念。「學生支持反墮胎聯盟」主席霍金斯(Kristan Hawkins)就是新一波學生運動的領袖。聯盟在全國大學有1400個分會。

霍金斯說，結論就是墮胎是很血腥的行為，「我們對兒童做出如此手段，簡直泯滅人性」。

墮胎 俄亥俄州 投票

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