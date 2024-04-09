川普最新聲明：墮胎禁令應由「各州」決定

川普自稱為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例立下大功，但否認支持全國墮胎禁令。他說：「是否要做對的事情，應該交給各州自行決定。」（路透）

一反先前外傳如果再次當選可能頒布全國墮胎 禁令，前總統川普 8日在「真實社群」(Truth Social)社群平台短片闡述自己對墮胎的立場表示，充滿高度政治敏感的墮胎議題應交由各州決定。

川普在談話中自稱為最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)重大判例立下大功，但否認支持全國墮胎禁令。他說：「是否要做對的事情，應該交給各州自行決定。」

他表示，各州將透過投票、立法或者雙管齊下，從法律角度處理墮胎問題，決定結果就是法律準則，也就是州法。

墮胎議題是今年總統大選最大爭議引爆點之一，川普數個月來釋出的信號立場不明。

2016年大選期間，川普競選主軸包括將更多保守派大法官送進最高法院，推翻1973年保障墮胎權判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。2022年6月，「羅訴韋德案」雖然被最高法院撤銷，但共和黨 在緊接著登場的期中選舉卻付出慘重代價，民主黨則抓緊機會猛攻川普，提醒選民川普任內的大法官人事任命，並警告如果川普二度執政可能宣布全國禁止墮胎。

川普在聲明中完全未提及全國墮胎禁令；這可能因為這項美國保守派數十年來擁護的主張並不受到更廣泛美國大眾支持，導致共和黨人對這些一直難以界定明確立場，川普想藉此留給自己一些空間。

佛羅里達州禁止妊娠六周墮胎的州法即將上路之際，媒體追問川普如果贏得大選是否將禁止墮胎；川普上周表示，很快將針對墮胎問題發表聲明。

華盛頓郵報8日報導，川普透露即將對墮胎議題表態之後，反墮胎陣營緊急發動強力遊說，某些團體呼籲川普頒布禁止妊娠15周墮胎的全國命令，但也有倡議人士指出，全國禁止墮胎令在國會絕無過關希望，反而讓左派獲得催票動力。

墮胎立場留曖昧空間

拜登競選團隊發言人穆薩(Ammar Moussa)8日在X平台對川普談話發表回應表示：「川普為各州禁止墮胎背書，包括沒有特例的全面禁令。」

不過，川普也經常尋求在相關立場上保留足夠曖昧程度，試圖在留住強硬右派基本盤選民同時，避免趕跑中間選民。

來源：CBS News