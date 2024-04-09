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川普自豪終結「羅訴韋德案」拜登轟：撒謊

編譯莊瑞萌／綜合8日電
拜登總統一直主張保護婦女墮胎權，抨擊川普的立場。(路透)
拜登總統一直主張保護婦女墮胎權，抨擊川普的立場。(路透)

川普8日在社群媒體上表示，墮胎是否合法應交由各州自行決定，並自認過去大法官推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)一案自己也有功，總統拜登隨即表示川普「說謊」，前副總統潘斯(Mike Pence)則認為川普立場已在退縮。

拜登表示，「川普先生今天再次明確表明，全美國最該對『羅訴韋德案』畫下句點負責的人是他。所以不要抱有任何幻想，如果川普先生當選，共和黨議員將全國墮胎禁令放在總統辦公桌時，川普肯定簽署成法」。

川普在8日於「真實社群」(Truth Social)透過影片表示，墮胎政策應交由各州決定。由於2022年「羅訴韋德案」判決被推翻以來，墮胎一直是共和黨人的爭議話題，川普建議共和黨人應先妥協最後才能贏得選舉。他說，「我們一定要贏得選舉才能讓我們的文化恢復，實際上也是為了拯救我們的國家。」川普還表示對於讓「羅訴韋德案」終結感到自豪並暗示這是所有法學界人士，無論立場如何，都要求的事，他並未支持任何具體的墮胎限制。

對此，拜登則回應說，川普表示對於支持推翻「羅訴韋德案」的說法「就是在撒謊」。他說，「一直以來這跟公共政策、是否正確或川普的信念為何無關，一直以來都是政治。」

關於川普認為墮胎合法裁量交由各州決定的說法，前副總統潘斯則認為，這是在打臉在2016與2020年曾支持過他的反墮胎選民，他認為川普的立場已退縮並表示針對推動聯邦禁令不見川普出面支持或根本隻字不提感到不滿。

從過去幾次選舉可發現，推動全國墮胎限制這種政治敏感的議題反而會幫助對手民主黨贏得選票，於是造成許多共和黨人士不願明確表態支持。不過，身為基督徒的潘斯在「羅訴韋德案」被推翻後不久便贊成推動全國墮胎限制並批評同黨人士立場動搖。

潘斯在8日表示，「儘管我們共和黨的提名人或其他候選人試圖讓生命邊緣化，但我知道擁護生命的美國人永遠不會放棄堅持，直到生命的神聖回到這個國家各州的法律重要位置」。

川普 墮胎 共和黨

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