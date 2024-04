川普稱墮胎問題交各州決定 保守派失望 但喊「續挺川」

川普表明立場,稱保護婦女墮胎權應由各州立法決定,不認為這是聯邦事務。(路透)

前總統川普 8日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發表談話,稱墮胎 問題應交由各州決定,但未支持全國墮胎禁令。保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)主席丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)發聲明稱對川普的宣布「大失所望」,但仍支持川普。

反墮胎團體遊說川普呼籲聯邦限制人工流產一年多後,川普透過「真實社群」發布影片,稱這個政治高敏議題應交由各州決定。

川普這番說法雖然不符合全美最大反墮胎團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」的期待,但該團體發布聲明,重申力挺川普;這也凸顯川普的政策和聲明偏離共和黨正統理念,但他對共和黨的影響力仍大。

「蘇珊安東尼反墮胎美國」主席丹尼法斯爾表示,「生命危在旦夕,本組織和支持生命的草根團體將持續對抗拜登總統和極端的國會民主黨人」。

民主黨在地方和全國選舉運用墮胎策略得勝後,川普曾試著別把墮胎當作競選操作手段,如今則重申勝選很重要,並於8日提醒選民相關利害關係。

表態支持川普的反墮胎團體除「蘇珊安東尼反墮胎美國」外,還有學生支持反墮胎聯盟(Students for Life)、保守宗教團體「信仰與自由聯盟」(Faith & Freedom Coalition)、家庭研究委員會(Family Research Council)、國家生命權(National Right to Life),以及天主教投票 (CatholicVote)組織。

「蘇珊安東尼反墮胎美國」是其中政治影響力最大、資金最雄厚的組織,該組織對川普不支持15周聯邦墮胎限制的決定「大失所望」;但該組織並未兌現去年說法,當時該組織揚言反對任何「拒絕接受」此政策的總統候選人。

「天主教投票」主席伯奇(Brian Burch)則表示,墮胎議題交給各州還「不夠充分」,有信心「川普政府將致力任用反墮胎官員並落實反墮胎政策」,「反墮胎的選民11月只有一個選擇」。