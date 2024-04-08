拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情
Politico政治網站7日報導，以哈戰爭爆發迄今6個月，拜登曾向選民表示，這場戰爭正是只有他才經驗老到、能夠應付的全球危機，但隨著美國要防堵這場衝突泛溢為人道大災難，做得很吃力，民主黨十分擔憂以哈戰爭在美國國內引發的難題，會重傷拜登與民主黨的形象，而且憤怒的不光是進步派基本盤。
拜登的親信謀士及盟友開始擔憂，總統堅定支持以色列進攻在加薩掌權的哈瑪斯，非但不能確立他身為老道全球領袖的形象，反而進一步損害拜登的主張，說11月總統選舉，是在能幹又道德澄澈的他，與亂七八糟的川普之間做個抉擇。
這種憂心，由近日一系列民主黨及親民主黨眾量級參議員的訪談及聲明，就可以反映出來。以軍上周攻擊並殺害七名「世界中央廚房」(World Central Kitchen)人道援助工作者，故白宮決定對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)祭出嚴厲警告，說以軍再不做出重大改變，美國的支援只怕要消散於無形，民主黨人憂心傷及選情，正是未說出口的暗流。
白宮的警告，代表幾個月來，內唐亞胡慣常反對美方的建議，白宮感到挫折；此外，拜登個人對戰爭的平民死亡人數不斷上升，現在居然一個美國人也在其中，感到光火，於是白宮態度突然轉變。拜登團隊開始瞧出，以哈戰爭衍生的政治問題，本屬次要，可現在隱隱然有泛濫之勢，而且不光對一部分民主黨基本盤是如此。
外交政策研究員德斯(Matt Duss)表示，以哈戰爭已傷害到拜登憑以對付川普的最重大資產之一；拜登的聲譽向來是好人、有同理心、誠實的人，但以哈政策確實很殘忍。
以哈戰爭並非第一個棘手而且挑戰到拜登政治、外交技巧的中東危機；2021年白宮決定由阿富汗撤軍就遇到批評，拜登就計畫層面遭到質疑，他的民調支持率崩盤得很厲害，此後一直沒能復元。
拿以哈戰爭來類比阿富汗撤軍並不恰當，至少就美軍並未參與加薩戰火是如此。但是將近三年之後，民主黨再度擔憂，拜登因為處理海外衝突而形象受傷。
上一則
拜登兌現承諾 今將在威州宣布「學貸豁免」計畫
下一則
FB留言