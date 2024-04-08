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拜登應對以哈戰爭「吃力」民主黨憂心傷及選情

編譯潘勛／綜合7日電
支持巴勒斯坦的民眾在加州聯邦法院外具狀抗議拜登總統支持以色列的政策。(路透)
支持巴勒斯坦的民眾在加州聯邦法院外具狀抗議拜登總統支持以色列的政策。(路透)

Politico政治網站7日報導，以哈戰爭爆發迄今6個月，拜登曾向選民表示，這場戰爭正是只有他才經驗老到、能夠應付的全球危機，但隨著美國要防堵這場衝突泛溢為人道大災難，做得很吃力，民主黨十分擔憂以哈戰爭在美國國內引發的難題，會重傷拜登與民主黨的形象，而且憤怒的不光是進步派基本盤。

拜登的親信謀士及盟友開始擔憂，總統堅定支持以色列進攻在加薩掌權的哈瑪斯，非但不能確立他身為老道全球領袖的形象，反而進一步損害拜登的主張，說11月總統選舉，是在能幹又道德澄澈的他，與亂七八糟的川普之間做個抉擇。

這種憂心，由近日一系列民主黨及親民主黨眾量級參議員的訪談及聲明，就可以反映出來。以軍上周攻擊並殺害七名「世界中央廚房」(World Central Kitchen)人道援助工作者，故白宮決定對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)祭出嚴厲警告，說以軍再不做出重大改變，美國的支援只怕要消散於無形，民主黨人憂心傷及選情，正是未說出口的暗流。

白宮的警告，代表幾個月來，內唐亞胡慣常反對美方的建議，白宮感到挫折；此外，拜登個人對戰爭的平民死亡人數不斷上升，現在居然一個美國人也在其中，感到光火，於是白宮態度突然轉變。拜登團隊開始瞧出，以哈戰爭衍生的政治問題，本屬次要，可現在隱隱然有泛濫之勢，而且不光對一部分民主黨基本盤是如此。

外交政策研究員德斯(Matt Duss)表示，以哈戰爭已傷害到拜登憑以對付川普的最重大資產之一；拜登的聲譽向來是好人、有同理心、誠實的人，但以哈政策確實很殘忍。

以哈戰爭並非第一個棘手而且挑戰到拜登政治、外交技巧的中東危機；2021年白宮決定由阿富汗撤軍就遇到批評，拜登就計畫層面遭到質疑，他的民調支持率崩盤得很厲害，此後一直沒能復元。

拿以哈戰爭來類比阿富汗撤軍並不恰當，至少就美軍並未參與加薩戰火是如此。但是將近三年之後，民主黨再度擔憂，拜登因為處理海外衝突而形象受傷。

大批民眾在3月28日在紐約市曼哈頓無線電音樂城外，抗議拜登總統支持以色列的政策。...
大批民眾在3月28日在紐約市曼哈頓無線電音樂城外，抗議拜登總統支持以色列的政策。拜登總統當天在此舉行募款活動。(路透)

拜登 民主黨 白宮

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