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川普周末吸金5000萬 但「最大金主」尚未出手

編譯徐薏茹／綜合7日電
億萬富翁米莉安．阿德爾森和她已故的丈夫阿德爾森是川普2020年競選活動的最大捐助者。圖為川普總統2018年在白宮頒贈總統自由勲章給米莉安。(路透)
億萬富翁米莉安．阿德爾森和她已故的丈夫阿德爾森是川普2020年競選活動的最大捐助者。圖為川普總統2018年在白宮頒贈總統自由勲章給米莉安。(路透)

川普6日在億萬富豪鮑爾森(John Paulson)的佛州棕梠灘豪宅舉辦大型募款活動，募得5050萬元，收穫豐厚，然而，他最大的金主尚未開出支票。

億萬富翁米莉安．阿德爾森(Miriam Adelson)和她已故的丈夫阿德爾森(Sheldon Adelson)是川普2020年競選活動的最大捐助者，捐助9000萬元，然而這一次米莉安尚未捐款支持川普2024年的競選活動，她是少數尚未捐款的重要人物，其他還包括黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)、Elliott投資管理公司創辦人辛格(Paul Singer)。

川普夫人梅蘭妮亞6日罕見出席川普的籌款活動，在社交媒體引發一陣騷動。在川普此次重返白宮的競選行程，梅蘭妮亞很少露面，甚至川普5日在海湖莊園(Mar-a-Lago)表揚籌款人，她都缺席，而由川普代她領獎。

面對資金更充裕的拜登總統，川普將需要盡可能獲得支持，尤其他還得支出法律訴訟費用。川普6日募得的資金大約是拜登近期單個活動募得資金的兩倍。

共和黨募款人巴拉德(Brian Ballard)表示：「這可能是政治史上最大型、最成功的募款活動之一。」

川普更加討好大金主階級，包括米莉安在內，米莉安是全球最富有的女性之一，她是拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)的控制股東，川普定期與她交談，過去兩個月兩人在川普的私人宅邸海湖莊園兩度共進晚餐。

消息人士透露，預計米莉安最終將捐助川普，她的發言人拒絕發表評論。

川普與金主的關係時而複雜，2019年，米莉安的丈夫阿德爾森曾致電川普，警告貿易戰對美國經濟以及川普連任前景的影響。

目前尚不清楚米莉安如何看待川普對以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的批評，川普對米莉安旗下報紙的記者表示，戰爭需要結束，否則以色列將失去在世界上的地位；米莉安出生於以色列，是其祖國的堅定支持者。

一名與米莉安親近的消息人士在回應川普的評論時說：「這不太好。米莉安將對任何可能有損以色列安全立場的事情保持敏感」。

川普4日接受保守派廣播電台主持人休伊特(Hugh Hewitt)採訪，表示他絕對支持以色列，但補充說以色列「正在輸掉公關戰」。

億萬富翁米莉安．阿德爾森和她已故的丈夫阿德爾森是川普2020年競選活動的最大捐助...
億萬富翁米莉安．阿德爾森和她已故的丈夫阿德爾森是川普2020年競選活動的最大捐助者。圖為阿德爾森夫婦2019年出席共和黨會議。(路透)

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