「截止期限來不及」拜登列名俄州選票 恐出現問題

俄亥俄州 州務卿拉羅斯(Frank LaRose)5日辦公室發函給民主黨 俄亥俄州黨部主席華特斯(Liz Walters)指出，拜登 總統列名俄亥俄州2024年大選選票可能有問題，除非民主黨做出某些修正，或者俄州州議會採取行動。

根據俄亥俄州州法，8月17日是總統候選人向州務卿辦公室確認身分的截止期限，但今年民主黨全國大會(Democratic National Convention)卻是8月19日才開幕。來自各州的黨代表將在民主黨全國大會上正式選出代表民主黨角逐2024年大選的正副總統候選人。

俄州州務卿辦公室法務長狄桑提斯(Paul Disantis)則在致函華特斯的信函中，列舉拜登可以列名俄州選票的不同方案。

狄桑提斯在信中指出，民主黨全國大會必須提前召開，或者俄州州議會必須在新法生效前90天，也就是今年5月9日之前通過豁免條款。

民主黨俄亥俄州黨部公關主任奇耶斯(Matt Keyes)6日對有線電視新聞網(CNN)表示：「我們正在了解狀況。」

拜登競選團隊發言人則表示，目前正在掌握俄亥俄州的狀況，「我們有信心，拜登名字將出現在全美50州地選票上」。

2020年大選時，前總統川普在俄亥俄州得票率領先拜登8個百分點。

在今年稍早的初選中，拜登選擇不出現在新罕布夏州的選票上，因為該州的初選違反了民主黨全國委員會的新規，該委員會修改章程，批准南卡羅來納州首先舉行初選。儘管如此，拜登還是透過補選，贏得了新罕布夏州初選。