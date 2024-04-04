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拜登應對以哈之戰 雙方支持者都火大

編譯潘勛／綜合3日電
民調指多達六成的選民不贊成拜登總統處理以哈戰爭的手法，這可能讓他在今年的總統大選中付出代價。圖為拜登3月28日在紐約曼哈頓舉行募款餐會時，遭到支持巴勒斯坦民眾的抗議。(路透)
民調指多達六成的選民不贊成拜登總統處理以哈戰爭的手法，這可能讓他在今年的總統大選中付出代價。圖為拜登3月28日在紐約曼哈頓舉行募款餐會時，遭到支持巴勒斯坦民眾的抗議。(路透)

華爾街日報(WSJ)指出，以色列1日攻擊和殺害七名在加薩進行救援的工作人員，已變成最新事證，指向拜登總統一直碰到的政治頭痛問題：他處理以哈戰爭的手法，挺以色列、挺巴勒斯坦的雙方都很不滿，陷拜登於左右為難之中。

「世界中央廚房」(World Central Kitchen，WCK)工作者1日晚間遭遇致命攻擊，以國稱其為意外事件，引發國會民主黨進步派斥責，再度要求停火，另暫停美國給以方的援助；拜登2日與穆斯林及阿拉伯裔美國人領袖在白宮聚會，為此也烏雲罩頂。

知情人士表示，這起事件後果據估會很激烈；幾位預訂出席者原已表示憂慮，現在更是加深。一些人覺得有壓力，打算放棄這次受邀；其他人則把與會看待成罕見、直接謁見總統。

有些穆斯林領袖婉拒受邀與會，理由是一直對拜登政府無條件援助以色列感到沮喪。有些活躍人士一直呼籲其他人杯葛這場聚會，打算在白宮外辦抗議活動。

另一方面，拜登近幾個月愈來愈公開批評以色列在加薩的軍事行動，呼籲暫時停火，讓更多救濟物資進入加薩，另要求巴人好戰組織哈瑪斯(Hamas)釋放去年10月7日由攻擊以色列而劫走的人質。

拜登還警告，以色列打算入侵有160萬巴人居住的拉法(Rafah)地區，就跨越「紅線」。聯合國安全理事會決議，呼籲加薩立即停火，美國棄權不投票，讓決議案通過，以至於以色列決定不參加與拜登政府的高階層會談。

拜登對以色列措詞變得較強硬，有疏離猶太裔美國人之虞；他們支持以色列的進攻，另認為拜登默默屈服於民主黨內的政治壓力。

自由派猶太遊說組織「J Street」總裁班那米(Jeremy Ben-Ami)表示，社區之間為這些命題的極化程度愈來愈深；兩造理當有他們的權利、安全以及最終的自由，政府想要做的就是如此，鋪好路通向這個目標，但很不容易。

知情人士指出，上周有個重要猶太組織與白宮、國家安全會議官員集會，表示政府放話批評以色列，會危及在美的猶太人。但政府官員反擊說，以軍進攻造成的平民傷亡，才是問題所在。

拜登的一些高級助理愈來愈擔憂，他對以色列繼續進攻的支持，只怕會讓他在11月選舉時流失選票。華爾街日報2月下旬做的民調指出，60%選民不贊成拜登處理以哈戰爭的手法，比去年12月要多八個百分點，而贊成的有31%。

拜登 以色列 加薩

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