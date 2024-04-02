「真實」社媒去年虧損5800萬 川普交出詐欺案1.75億保金

川普持股的社媒公司Truth Social財報顯示去年虧損，引發股價暴跌，圖為該公司上周上市後的股價一路走高，與1日形成鮮明對比。(路透)

前總統川普 的社群媒體公司「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group)上周首次公開募股(IPO)的激情消退，股票代號DJT的股價1日跌逾20%，市值降至約65億元。

另方面，路透報導，川普1日晚在紐約州 控告他詐欺的民事案中繳納了1.75億元的保金，避過資產遭紐約州扣押的窘境。川普在該案中原本需繳交4.54億元的保金，法官在上月25日將金額降至1.75億元，但要求川普需在10天內繳納。

紐約時報報導，川普持有的「川普媒體與科技集團」多數股權價值，從上周的峰值逾60億元，降至約37億元。

但川普媒體的股價仍高於該公司上周合併一家上市空殼公司，並開始在那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌上市前的股價；兩家公司合併後，市值一度漲上100億元。

川普媒體的業務規模相對小，引起華爾街 關注。1日一份文件顯示，該公司去年第四季的收入只有75萬元，全年總收入410萬元；川普媒體2023年虧損5800萬元，但因合併空殼公司而獲逾3億元現金。

「川普媒體與科技集團」的所有收入來自社群平台「真實社群」(Truth Social)的廣告，該數位平台已成川普接觸支持者並抨擊批評者、政治等領域對手的主要管道，其中包括負責調查川普刑事和民事案件的檢察官和法官。

川普媒體在華爾街已成市場上最容易做空的標的，投資人押注該股會下跌。與該股票相關的衍生性商品也很受歡迎，投資人可透過這些衍生性商品推測其未來價格走向。

所謂「迷因股」(meme stocks)大幅受到動能和眾多小股東激情的影響，波動極大，屢見大起大落。

攸關川普媒體的問題是，該公司董事會是否會放寬禁止川普在IPO後六個月內出售股票，或用其股票質押的規定；1日的文件顯示，董事會未改變禁售條款。

川普並非「川普媒體與科技集團」七人董事會成員之一，但因他持有該公司過半股份，川普媒體被視為「受控公司」(controlled company)，其逾50%的「董事選舉投票權屬於單一個人」。