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拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡

編譯廖振堯／綜合1日電
總統為棒球季開球，是百年來的傳統，但拜登及川普兩人從來沒有為棒球季開過球。圖為前總統小布希卸任後為棒球賽開球。(路透)
總統為棒球季開球，是百年來的傳統，但拜登及川普兩人從來沒有為棒球季開過球。圖為前總統小布希卸任後為棒球賽開球。(路透)

美國職棒大聯盟(MLB)請美國總統來為開幕戰開球已行之有年，從塔夫特(William Howard Taft)到歐巴馬(Barack Obama)，每一位總統在其任期內至少都參與過一次，但前總統川普儘管曾是高中明星棒球員卻未出席，現任的拜登總統亦然；隨著兩人今年又將競選總統，無論是誰當選都可能繼續忽略此事，百年傳統恐被遺棄。

華盛頓郵報報導，川普上任首年(2017)就拒絕了華盛頓國民隊提出的開球提議，白宮稱日程衝突，因川普在開幕賽當天下午要會見埃及總統。事實上，川普唯一一次以總統身分出現在球場上是2019年世界大賽系列(World Series)第五場比賽期間，但他出現在賽場大屏幕時引起一陣噓聲。川普那場比賽不開球的理由更不尋常：「他們給我穿上了很多重型盔甲(指防彈背心)，我會顯得太笨重。我不喜歡這樣。」

總統為棒球季開球，是百年來的傳統，但拜登及川普兩人從來沒有為棒球季開過球。圖為坐...
總統為棒球季開球，是百年來的傳統，但拜登及川普兩人從來沒有為棒球季開過球。圖為坐在輪椅上的前總統老布希卸任後為棒球賽開球。(路透)

拜登2020年大選中擊敗川普後，國民隊又看到重振傳統的機會，當年11月7日立刻在推特上發文：「期待2021年賽季開幕日接待本屆當選總統拜登。我們很高興能夠延續現任總統在我們首都投出第一球的悠久傳統。」還附上一張拜登夫婦過去觀看國民隊比賽時微笑的照片。但在2021年賽季前夕，時任白宮發言人莎奇(Jen Psaki)稱拜登不會開球，只說「總統渴望前往國民球場，今年春天將會有許多美好的日子，還有許多精彩的棒球比賽。」

拜登今年亦不開球，華盛頓郵報發電郵詢問拜登為何在任期內都不出席，但白宮未回覆。國民隊已宣布1日主場揭幕戰由前華盛頓特區市長威廉斯(Anthony Williams)開球，感謝他執政時在棒球方面的貢獻。

曾為老布希總統撰演講稿、「總統與消遣：棒球與白宮的歷史」(The Presidents and the Pastime: The History of Baseball and the White House)一書的作者史密斯(Curt Smith)表示該傳統可能面臨消亡，令人悲傷。

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