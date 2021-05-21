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白宮攜手交友軟體 催年輕人打疫苗 還能提高配對機會

編譯郭宣含／綜合21日電
白宮宣布與Tinder等數個交友App合作，鼓勵年輕人接種新冠疫苗。(路透)
白宮宣布與Tinder等數個交友App合作，鼓勵年輕人接種新冠疫苗。(路透)

拜登政府為提高年輕人疫苗意識與鼓勵接種，21日宣布與諸多熱門交友軟體合作，鼓勵單身年輕人說明其疫苗狀態；這些合作交友軟體包括Tinder、Hinge、Bumble和Plenty of Fish等，OkCupid更表示，標示其疫苗狀態的單身者可提高14%的配對機會。

「我們終於找到可以讓大家都更有魅力的事情。」白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示：「老實說，除了疫苗，大家也對生活中其他事物感興趣。」

在疫情期間，多數年輕人無法看見彼此；斯拉維特表示，Tinder、OkCupid、Hinge、BLK和Chispa等眾多熱門交友軟體將新增多項功能，並提倡接種疫苗有助提高約會機會。

Tinder擬成立「疫苗中心」(Vaccine Center)，協助用戶找到附近的接種地點。

斯拉維特表示，這些交友軟體可望觸及全美超過5000萬人，但這並非與這些公司的正式合作；一名匿名官員指出，白宮積極集結他們共同參與此計畫，因為這些公司可觸及更多年輕成年人。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)21日數據，全美60.5%成人已接種至少一劑疫苗；但根據昆尼別克大學(Quinnipiac University)2月民調，42%的18歲至34歲成人不願接種。

「科學」期刊的一篇研究顯示，去年20歲至49歲年輕人釀成70%的新冠病毒傳播；醫生也表示，他們看到越來越多年輕人因變種病毒傳播，而發展出重症須住院。

隨著更多變種病毒傳播、夏季即將到來，以及多州紛紛取消接種者的口罩令，當局也加緊鼓勵猶豫的年輕人接種疫苗。

白宮發言人表示，多數交友軟體將新增榮譽制度，不過新功能依各軟體有別，多數功能可望於24日上線。

用戶可在這些交友軟體的個人檔案標註是否接種疫苗或是否打算接種；其他功能還包括推薦已接種者的付費服務，或者用戶可專門搜尋已接種或擬接種疫苗的對象。

白宮推動年輕人接種新冠疫苗出奇招，與交友App合作，讓打疫苗有助於尋找另一半。(...
白宮推動年輕人接種新冠疫苗出奇招，與交友App合作，讓打疫苗有助於尋找另一半。(歐新社)

疫苗 白宮 變種病毒

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