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新冠喪葬補助每戶上限3.5萬 公民、有綠卡者才能申請

記者顏伶如／綜合報導
聯邦急難管理局擴大提供染疫死亡喪葬補助，12日開始受理申請，每起死亡案例最高補助9000元，每戶補助上限為3萬5000元。(美聯社)
聯邦急難管理局擴大提供染疫死亡喪葬補助，12日開始受理申請，每起死亡案例最高補助9000元，每戶補助上限為3萬5000元。(美聯社)

聯邦急難管理局(FEMA)宣布，下周起將擴大提供染疫死亡喪葬補助，每起染疫死亡案例的喪禮、墓地開銷最高補助9000元；如果同一個家庭出現數起染疫死亡案例，喪葬費用每戶最高補助上限為3萬5000元。

申請補助者必須為美國公民或持有綠卡，染疫死亡者則不需具美國公民或綠卡身分。

聯邦急難管理總局發表聲明指出，曾經自掏腰包幫忙染疫過世親友處理後事的民眾，12日起可以申請補助。

根據紐約時報資料庫統計，全美染疫死亡者累計已達55萬6000人。

最新公布的聯邦急難管理局染疫死亡案例喪葬費用補助辦法指出，每起染疫死亡案例的墓地、墓碑、安葬手續、聘請神職人員主持追思儀式、遺體運送、火化以及相關後事處理開銷都補助範圍之列。每起染疫死亡案例最高補助9000元。

補助規定指出，申請人必須是美國公民或持有綠卡，繳交幫忙支付喪葬費用的單據明細，死者屬於染疫死亡案例或疑似染疫死亡案例，但死者並不需要是美國公民或持有綠卡。

對於同一個家庭裡出現多起染疫死亡案例，聯邦急難管理總局的喪葬補助費為3萬5000元上限。不過，如果喪葬費補助申請人已經拿到保險理賠或其他補助，聯邦急難管理總局的補助金額則將降低。

美國公民 綠卡 紐約時報

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