吵完戴口罩 現在吵疫苗護照 白宮不介入 共和黨憂隱私

紐約領先推出「精益求精通行碼」，讓州民證明已完成新冠疫苗接種，可參加大型娛樂休閒活動或體育活動。(Getty Images)

一場新冠疫情下來，美國民意接連出現明顯分歧，去年為了戴口罩爭執，現在則因「疫苗 護照」(vaccine passports)發生齟齬。白宮已表明不會推出聯邦層級的疫苗護照，但從法律角度來看，在工作與日常生活逐漸恢復常態之際，學校及各州政府均有權要求民眾出示疫苗接種證明。

紐約時報 分析，全美各地各行各業、學校及民意代表，現正熱烈討論推出俗稱疫苗護照的新冠疫苗接種證明電子檔，好讓民眾在經濟解封重啟期間獲得通行證，邁上得以恢復往常工作、休閒的生活模式。

以紐約州為例，領先全美各州搶先推出的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，就是讓州民證明已經完成新冠疫苗接種的免費電子證明，做為參加大型娛樂休閒活動或體育活動的證明之用。州政府強調使用簡便，安全無虞。

民間企業方面，沃爾瑪(Walmart)則對旗下藥局消費者提供新冠疫苗接種電子驗證手機應用程式，方便消費者有需要時，可以迅速出示疫苗接種證明。

疫苗護照引發法律及道德層面質疑，各界爭論重點包括商家是否有權要求員工及顧客提供接種證明，學校是否有權要求學生提供接種證明，政府是否有權強制規定施打疫苗，政府是否有權禁止商家及學校要求民眾出示疫苗證明。

法律專家指出，大致而言，上述所有問題的答案都是肯定的，不過由於目前民意嚴重分歧，政府官員不管朝哪個方向推出政策，都將面臨龐大反對聲浪。

雖然白宮表示不會推出聯邦層級的疫苗護照，但某些倡議人士仍希望拜登政府至少能參與疫苗護照的討論，協助訂定有關隱私 權保護、資料準確核對認證的統一標準。

共和黨人士反對疫苗護照的主要原因，則以個人隱私可能遭到政府侵犯為主。

前任共和黨密西根州聯邦眾議員艾邁許(Justin Amash)日前在推特發文寫道，由中央系統發行的制式化疫苗護照，如果用做民眾能否前往某些地點消費、用餐的證件，「對於民權自由及個人隱私來說，如同夢魘」。