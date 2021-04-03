嬌生出包後 確保供應…莫德納疫苗每瓶劑量增加50%

食品及藥物管理局批准莫德納將每瓶裝的疫苗劑量從10劑增加到15劑，來以提高全國疫苗庫存。(歐新社)

嬌生 (Johnson & Johnson)的疫苗 產線「出包」、影響1500萬劑疫苗供應後，食品及藥物管理局(FDA)1日批准莫德納 (Moderna)每瓶裝的疫苗劑量增加50%，以提高全國疫苗庫存。

依食藥局過去的指示，莫德納疫苗每瓶裝為10劑；不過莫德納在最新的聲明中表示，將在數周之內配送每瓶15劑的疫苗；此外，食藥局還批准莫德納在原本10劑裝的瓶子中，裝填11劑的劑量。

透過「瓶子不變，內容物從10劑變11劑」的方式，莫德納可短時間內改變產線；事實上，目前全國獲得核准的三款新冠疫苗廠商，其生產的「總劑量」，都超過其能裝瓶的劑量。

此舉不但可讓莫德納加速疫苗配送，也讓政府在嬌生1500萬劑疫苗受到汙染後，其政策支票不致「跳票」。

拜登政府曾承諾，5月底前所有成年人都要完成疫苗接種；莫德納也曾對外保證，要在5月底前提供全國2億劑疫苗、7月底前提供3億劑疫苗。

不過食藥局表示，如果沒有適當的針筒、針頭的話，可能無法從10劑裝的瓶子中提取第11劑疫苗，15劑裝的瓶子恐怕也只能提取13劑，而這些適當的注射器已經缺貨數個月了。

嬌生疫苗的事故源於其合作藥廠、Emergent BioSolutions在巴爾的摩的廠房中，誤讓嬌生疫苗的產線受到用於阿斯特捷利康(AstraZeneca)AZ疫苗成分的汙染。該廠房生產兩種疫苗，食藥局認定此為人為疏失，此外，AZ疫苗目前尚未獲得政府批准。

Emergent BioSolutions對外表示，雖然此事讓人感到「遺憾」，但其實在疫苗生產的過程中，這些事情就是「偶爾會發生」，而Emergent BioSolutions也因「嚴格的品管檢測」而發現此錯誤。

嬌生則表示，仍能在本月配送2400萬劑疫苗，但是食藥局已決定著手調查嬌生產線，預計本月配送的疫苗可能延遲。