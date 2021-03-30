夫染疫亡 準眾議員：我的故事告訴你們 疫苗多重要

代夫出征的聯邦眾議員茱莉亞‧雷特洛，呼籲共和黨的支持者必須接種疫苗。(美聯社)

路易斯安納州共和黨 籍聯邦眾議員當選人茱莉亞‧雷特洛(Julia Letlow)28日用自己的親身經歷，呼籲共和黨的支持者，必須接種疫苗 。

茱莉亞是前路州聯邦眾議員雷特洛(Luke Letlow)的遺孀，在本月初於路州舉行的特別選舉中獲選。其夫雷特洛本已在去年11月選舉中獲勝，但隨即於12月死於新冠病毒及其併發症，年僅41歲。其遺孀「代夫出征」，並成功當選。

茱莉亞說，她近期與拜登 總統、前總統川普都通過電話，「他們人都很好，並且對我丈夫的去世表達了弔唁。」她並表示，拜登更以他2015年喪子的切身之痛，安慰她「所有的痛苦，都會過去。」

共和黨支持者對疫苗的疑慮，是聯邦政府推動疫苗接種的重大阻力之一。根據CNN的調查，約有46%的共和黨支持者不會接種。

茱莉亞28日接受CBS專訪時說：「看看我的家庭，我用我的故事告訴你們，疫苗多重要。我在這次悲劇中，因為病毒失去我的丈夫。病毒可能感染你或你摯愛的家人，但疫苗可以救你一命。所以我希望每個人都相信，並接種疫苗。」

保守派民眾不願意接種疫苗的事實，也引起白宮關注。一名熟悉公衛領域的官員告訴CNN，政府已計畫在全國範圍內，針對保守派民眾投放疫苗的宣傳，最快本周就會開始。目前和政府合作的團體，包含全美房車改裝賽(NASCAR)、鄉村音樂團體等較多保守派民眾關注的對象，希望疫苗宣傳可以有效讓目標群體直接受聽閱。

茱莉亞是路州史上第一位進入議會的共和黨籍女性，她表示進入議會後，一定會非常關注男女薪酬不平等的問題。