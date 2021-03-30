占全美人口22%、群體免疫關鍵 兒少最快年底才能打疫苗

為達群體免疫以防新冠肺炎侵襲，施打疫苗絕不可漏掉占全美人口22%的兒童和青少年，但最快可能得等到年末或明年才能接種。圖為一名九歲女童參加疫苗臨床實驗。(美聯社)

為達群體免疫以防新冠肺炎侵襲，施打疫苗 絕不可漏掉占全美人口22%的兒童和青少年；雖然個生技藥廠加緊腳步進行研究，但最快可能得等到年末或明年才能接種。

研究人員表示必須有70%至85%的人口擁有免疫力，才算達成群體免疫，使病毒無人感染，因此兒童族群將是邁向群體免疫的關鍵。俄亥俄州全國兒童醫院傳染疾病主任拉密羅(Octavio Ramilo)表示：「若想恢復正常生活，我們必須幫兒童接種疫苗。」

目前輝瑞 (Pfizer)疫苗已開放16歲以上青年接種，莫德納 (Moderna)與嬌生(Johnson & Johnson)則規定18歲以上。

輝瑞現在已有超過2000名12至15歲的青少年參與研究，預計在未來幾周，就能向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)遞交數據資料；輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示，FDA有機會在秋季通過授權。輝瑞也透露，已開始評估6個月至11歲的兒童能否接種疫苗。

莫德納則目標在2021學年開始前，為青少年備妥疫苗，最近也為年紀最小至6個月大的兒童進行試驗；阿斯特捷利康(AstraZeneca)也正在進行6至17歲的試驗。

不過目前有專家透露，因為劑量測試較為費時，因此兒童與青少年接種疫苗可能得等到2022年初。但公衛官員表示，儘管尚未接種疫苗，年輕學童仍可開始恢復特定活動，例如在進行防疫措施下至學校上課。