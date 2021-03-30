64議員支持「再發現金」紓困 至疫情結束

許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

拜登 總統的「美國救援法」(American Rescue Plan)開始實施，許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票 ，目前已有64名國會議員支持繼續核發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。

今年1月，拜登總統簽署最新一波紓困法案成為法律的前兩個月，53位民主黨眾議員寫信呼籲拜登及副總統賀錦麗持續發放紓困支票，堅稱「再多一張支票仍不夠」。

「將直接的現金補助納入既有的經濟紓困法案中，相當鼓舞人心。」這些民主黨眾議員表示，「在美國史上史無前例的時刻，顯然需要額外、空前的措施。」

明尼蘇達州眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)領銜撰寫的信件，呼籲民主黨領袖持續發放支票，直到經濟復甦；信中寫道，「(紓困支票)平均支付給成年人和需要他人撫養者，優先考慮最需要及開銷最大的群體，如殘疾和高齡被撫養者，以及16歲以上但仍需他人撫養者。」

「在經濟復甦前定期補助國民，確保國人的基本需求能夠滿足，提供種族平等的解決方案並縮短經濟衰退的時間。」該團體寫道：「另一輪支票將提供臨時的時間表，但是當這筆錢用罄，美國家庭將再次為負擔基本生活開銷所苦。」

11名民主黨參議員3月初也加入支持推動新一輪支票的行列，請拜登在下一次的紓困法案中新增此項目；「美國救援法」僅提供每人1400元的款項。

拜登已表態支持發放紓困支票，以及可能面臨行政挑戰的任何直接補助。

民主黨最近利用預算協調的程序，在缺乏共和黨支持的情況下，通過最新一波紓困法案，但這種方式在每個財政年度只能用一次。

隨著新冠肺炎新增確診病例下降，以及疫苗接種普及，拜登政府可能選擇在10月1日之後，利用預算協商推動氣候變遷等其他民主黨要務。