疫情期間「房客禁逐令」 CDC再延至6月

聯邦疾病防治中心29日把疫情期間驅趕房客禁令延至6月底。圖為維權人士在波士頓法院前示威要求停止驅趕房客。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )頒布的新冠疫情 期間禁止驅逐房客令，拜登政府29日宣布再延長至6月底，同時加快撥款數十億元的租屋補助給數百萬繳不出房租者；大批房東 對禁逐令不滿而提告，俄亥俄及德州聯邦法院已裁定禁逐令不合憲。

前總統川普去年頒布新冠紓困方案，本意是保障受疫情影響而喪失房產或投靠親友的租屋對象，但相關房租補貼規範有漏洞，叫房客、房東及官方咸感困惑。

禁逐令的保護對象為單身年收入不及9萬9000元者，或夫妻合併年收不到19萬8000元的租屋者，且必須宣告因疫情而陷入困境，若遭驅逐將流離失所。

民主黨國會議員及住居權倡議團體支持延長禁逐令效力；「全國低收入住居聯盟」(NLIHC)執行長黛安‧顏特爾(Diane Yentel)指出，遭驅逐與新冠蔓延、推高死亡率有關，政府在疫情期間應延長禁逐令。

國家公民權諮詢聯盟(NCCRC)主任波洛克(John Pollock)則說：「禁逐令確保國會的緊急租屋補助有足夠的時間，撥給數以百萬計有需要的租戶，否則他們會被驅逐。」

CDC援引1944年的法律，該法條授權給聯邦公衛官員廣泛權力，得採行一切視為必要的措施，防堵傳染病跨州擴散，但未言明住居、租房契約事項，只條列基本衛生保健措施。

太平洋法律基金會(Pacific Legal Foundation)已代理一群房東向CDC興訟，要求廢止禁逐令，其資深律師辛普森(Steve Simpson)表示，單一聯邦官署不能擁有偌大權力，得管控全國驅逐房客行為；依基金會看來，法條並未賦予CDC那種權限。

德州及俄亥俄州聯邦法官已判定CDC的禁逐令違憲，恐致骨牌效應；財政部分撥450億元租屋補助，也可能因此變得更迫切。