協助亞裔低收入老人接種 各地大動員

為了讓更多亞裔低收入老年人接種新冠疫苗，全美各地非營利組織大動員。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，為了讓更多亞裔低收入 年長者接種新冠疫苗 ，全美各地非營利組織大動員，透過不同語言的社區媒體以及教會、佛寺展開宣導，招募具備雙語能力的護士與志工，並將疫苗訊息翻譯成不同語言的手冊，還為住在偏遠鄉鎮的海鮮市場勞工專門安排疫苗接種活動。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，全美亞裔約有5%已接種新冠疫苗。不過，專家指出，數字無法反映不同族裔之間資源不均問題，例如東亞裔與南亞裔、東南亞裔的健康情形就有極大差異，全美各地人口分布也影響著醫療資源取得。

以明尼蘇達州為例，當地人口有5%為亞裔，但迄今只有3%已接種疫苗。在夏威夷州，新冠確診案例中高達41%為夏威夷原住民及亞太裔患者，但其中不到9%接種疫苗。

北卡羅來納州有著不少苗族(Hmong)及緬甸(Burmese)難民，其中絕大多數英語能力有限，從事低收入勞動工作。其中某些民眾擔心若登記接種疫苗，恐怕影響申請入籍。

「北卡羅來納州司法中心」印製中文等不同版本的疫苗宣導手冊，說明接種疫苗絕對不會導致申請綠卡遭拒。手冊上也註州衛生廳並不會把民眾的個資透露給移民局。

為了破除有關疫苗的不實資訊與謠言，內華達州衛生倡議組織借重少數族裔媒體向亞裔澄清事實真相；某些民眾誤以為如果打了疫苗卻生病，可能會傳給家人。

國家廣播公司指出，語言障礙、科技資源缺乏，是南部幾州亞裔社區普遍面臨的問題，這些地區的亞裔人口並不如加州、紐約的亞裔人口多。