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新冠喪葬補助 每人最高3.5萬

編譯洪毅／綜合25日電
聯邦急難管理局將從4月開始補助新冠死亡喪葬費，發放金額為每場葬禮至多9000元，或每位申請人至多3萬5500元。圖為紐約區一家人出席染疫親戚的喪禮。(美聯社)
聯邦急難管理局將從4月開始補助新冠死亡喪葬費，發放金額為每場葬禮至多9000元，或每位申請人至多3萬5500元。圖為紐約區一家人出席染疫親戚的喪禮。(美聯社)

新冠肺炎造成許多家庭的悲劇；聯邦緊急管理局(FEMA)24日宣布，將從4月開始補助喪葬費，發放金額為每場葬禮至多9000元，或每位申請人至多3萬5500元。

根據FEMA的說法，補助將包含葬禮的花費等，亦接受民眾申請補助數名亡者的喪葬費。

FEMA建議民眾，若家中有人不幸死於新冠肺炎，應開始準備蒐集資料，包括經官方認定因新冠肺炎而死於美國的證明書，該證明書上死因的措詞需為「可能死於」(may have been caused by或was likely the result of)新冠肺炎，或是可能死於類似新冠肺炎症狀(coronavirus-like symptoms)者。

其他文件包含如收據、合約等葬禮支出文件，該文件須有申請者及亡者的姓名，並有支出的金額及日期。另外，還需要提供曾從保險公司、外界捐款、各層級政府獲得資金，用於喪葬支出的文件，因為同項支出不應重複補貼。

FEMA還提到，若喪葬費有數人合力支出，仍應僅提出一份文件。

FEMA表示，隨著喪葬補助政策確定，將在全國範圍內設800支電話號碼，方便服務民眾。

FEMA代理局長芬頓(Bob Fenton)表示：「FEMA的使命是在災害的前、中、後階段幫助人民」，「疫情成了許多民眾的悲劇，雖然已發生的事情無法改變，但是我們堅持承諾，幫助許多家庭意料之外的喪葬支出。」

依據「斯塔福德法」(Stafford Act)，經總統宣布為緊急狀態的事件所造成的死亡，FEMA可補助喪葬費；去年12月底通過的紓困案中，也包含撥給FEMA共20億元，用於全額補貼喪葬費。

不過FEMA表示，去年經前總統川普授權、擬訂有關補助計畫時，卻因為當時川普下了一項指示，稱其授權「不能被理解為有批准其他補助形式的權力」，使得執行上被綁手綁腳。

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