新冠喪葬補助 每人最高3.5萬

聯邦急難管理局將從4月開始補助新冠死亡喪葬費,發放金額為每場葬禮至多9000元,或每位申請人至多3萬5500元。圖為紐約區一家人出席染疫親戚的喪禮。(美聯社)

新冠肺炎 造成許多家庭的悲劇;聯邦緊急管理局(FEMA)24日宣布,將從4月開始補助喪葬費,發放金額為每場葬禮至多9000元,或每位申請人至多3萬5500元。

根據FEMA的說法,補助將包含葬禮的花費等,亦接受民眾申請補助數名亡者的喪葬費。

FEMA建議民眾,若家中有人不幸死於新冠肺炎,應開始準備蒐集資料,包括經官方認定因新冠肺炎而死於美國的證明書,該證明書上死因的措詞需為「可能死於」(may have been caused by或was likely the result of)新冠肺炎,或是可能死於類似新冠肺炎症狀(coronavirus-like symptoms)者。

其他文件包含如收據、合約等葬禮支出文件,該文件須有申請者及亡者的姓名,並有支出的金額及日期。另外,還需要提供曾從保險公司、外界捐款、各層級政府獲得資金,用於喪葬支出的文件,因為同項支出不應重複補貼。

FEMA還提到,若喪葬費有數人合力支出,仍應僅提出一份文件。

FEMA表示,隨著喪葬補助政策確定,將在全國範圍內設800支電話號碼,方便服務民眾。

FEMA代理局長芬頓(Bob Fenton)表示:「FEMA的使命是在災害的前、中、後階段幫助人民」,「疫情成了許多民眾的悲劇,雖然已發生的事情無法改變,但是我們堅持承諾,幫助許多家庭意料之外的喪葬支出。」

依據「斯塔福德法」(Stafford Act),經總統宣布為緊急狀態的事件所造成的死亡,FEMA可補助喪葬費;去年12月底通過的紓困 案中,也包含撥給FEMA共20億元,用於全額補貼喪葬費。

不過FEMA表示,去年經前總統川普 授權、擬訂有關補助計畫時,卻因為當時川普下了一項指示,稱其授權「不能被理解為有批准其他補助形式的權力」,使得執行上被綁手綁腳。