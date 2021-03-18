CDC主任：防疫指南擬更新 學生在校距離縮為3呎

為了讓學校盡快重啟面授，聯邦疾病防治中心考慮更新防疫指南，把校園內保持安全的距離從六呎縮短至三呎。圖為加州一所小學學生相互隔離上課。(美聯社)

校園重啟面臨障礙，因公立學校必須依照聯邦疾病防治中心(CDC )的規定在教室中保持六呎社交安全距離，但要在此距離下容納所有師生有一定困難；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)17日表示考慮更新防疫 指南，讓校園內安全距離縮短至三呎。

瓦倫斯基在眾院能源及貿易委員會 (House Committee on Energy and Commerce)小組聽證會中表示：「防疫指南釋出後，六呎社交距離很明顯地成為校園無法開放的主因，因此在科學上我們也必須跟著進化。」

瓦倫斯基強調，當局針對三呎社交安全距離規定的更新正同步審查其他尚未出版的相關研究：「上周在麻州的一項研究指出，只要戴口罩的人口比率達到100%，三呎的距離其實是安全的。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時也透露：「CDC正在蒐集各方研究的數據，而我向你保證，當局在合理的時間內將會根據研究結果釋出最新的防疫指南。」

此外，拜登政府為讓校園盡快開放，聯邦衛生部(HHS)在17日宣布為各州政府提供總額100億元的資金，支援學校擴大病毒檢測，教育部 長卡多納(Miguel Cardona)呼應：「學校必須立即採取行動，讓學生們可以安全地回到室內上課。」

教育部指出，聯邦政府還資助幼稚園至12年級(K-12)的學校共1220億元，協助提升校園設備、打造可維持安全社交距離的環境，並加強通風設備以及雇用更多清潔人手等，撥款範圍自佛特蒙州的2億8500萬元至加州150億元不等。

卡多納也宣布，24日將召開一場峰會，蒐集更多來自教育界領導者、教師和學生們的經驗談，為重啟校園做更進一步的規畫，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)將為開場致詞，瓦倫斯基也會發表演說。