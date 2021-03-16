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批評鬆綁口罩令 德州餐館被塗鴉 亞裔老闆苦笑：我根本不是華裔

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
德州聖安東尼奧餐館「麵樹」的亞裔老闆日前受訪時，批評該州州長艾伯特放寬口罩限制；訪談播出後，他的餐廳遭人破壞，窗戶被畫滿種族歧視的塗鴉。(取自推特)
德州聖安東尼奧餐館「麵樹」的亞裔老闆日前受訪時，批評該州州長艾伯特放寬口罩限制；訪談播出後，他的餐廳遭人破壞，窗戶被畫滿種族歧視的塗鴉。(取自推特)

德州一家拉麵店的老闆日前受訪時，批評州長放寬口罩的限制是「自私自利」的行為；未料訪談節目播出後，拉麵店遭有心人士破壞，窗戶上被噴上「滾回中國」等種族歧視塗鴉。

德州聖安東尼奧(San Antonio)「麵樹」(Noodle Tree)拉麵店老闆阮麥可(Mike Nguyen，音譯)表示，該14日遭人惡意塗鴉，用紅色的顏料寫上「去死」、「不要口罩」、「拉麵流感」、「功夫流感」和「滾回中國」等字眼。

「諷刺的是，我根本不是華裔，我有一半越南血統，一半法國血統」。阮麥克14日受訪時指出：「我是這裡土生土長的，身為美國人我應該有權發表我的意見，而且不被攻擊。」

阮麥可是在10日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時，討論德州州長艾伯特(Greg Abbott)放寬口罩限制的政策時，直言不諱地批評艾伯特自私而且懦弱：「根本不在乎人民的利益，這節骨眼上他只在乎自己。」

阮麥可對於該州政策可能增加他感染的風險感到極度不滿，他說：「撤除口罩命令不會幫助經濟，也不會讓我們重啟，反而讓我們置身於危險之中。」

事發後，許多街訪鄰居也現身協助阮麥可清除塗鴉及整理店面，聖安東尼奧市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)向民眾呼籲，疫情期間市民更應該團結，並感謝所有出面幫忙的人：「這證明我們的作為能超越仇恨。」

阮麥可說，他患有淋巴瘤(lymphoma)，疫情期間要照顧生意，一名親人則在感染新冠病毒後過世。他表示，如果讓顧客在室內不必戴口罩，對於自身健康風險的衝擊實在太高。

阮麥克說，顧客不願意戴口罩也沒關係，「他們可以坐在戶外用餐區，或者外帶」。

美洲同源總會(Chinese American Citizens Alliance)、聖安東尼奧亞美聯盟(Asian American Alliance of San Antonio)均發表聲明，呼籲聖安東尼警察局、德州貝克薩爾郡(Bexar County)警長辦公室調查這起仇恨犯罪，讓犯罪分子面臨法律制裁。

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