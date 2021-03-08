我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

居家避疫令 民眾減少外出 交通死亡卻意外增多

編譯林育正／綜合7日電
2020年因新冠肺炎疫情導致許多民眾外出頻率大減，但全國交通意外死亡人數仍增加。圖為俄勒岡州一輛特斯拉轎車失控撞毀。(美聯社)
2020年因新冠肺炎疫情導致許多民眾外出頻率大減，但全國交通意外死亡人數仍增加。圖為俄勒岡州一輛特斯拉轎車失控撞毀。(美聯社)

去年新冠肺炎期間雖然實施居家避疫令，民眾外出頻率大減，但全國交通意外死亡的人數卻增加。

非營利組織全國安全委員會(National Safety Council，NSC)估算在2020年，約有4萬2060人死於車禍，較2019年增加8%，也是近四年內首度上升。此外，行車中每1億哩的死亡率更升高24%，為1923年開始統計這一資料以來，最大的年度增幅。

目前交通流量已接近疫情前的水準，駕駛人也仍也許多不良習慣。明尼蘇達州公共安全廳交通安全辦公室主任韓森(Michael Hanson)說：「我們的路上真的很恐怖，危險駕駛的行為多很多。」

去年交通意外死於人數，為2007年的4萬3945人後最多；此外NSC也預估去年約有480萬人在交通事故中受傷。不過民眾駕車總里程數，卻比2019年減少13%，約2兆8000億哩。

NSC統計經理柯洛許(Ken Kolosh)說：「疫情似乎站搶占了人們對交通安全的注意力。」他也表示針對事故傷者調查，發現有較多飲用酒精或吸食大麻等狀況。

在明尼蘇達州，去年春季發布居家避疫令時韓森表示政府官員預期車禍和死亡人下降，結果雖然車禍減少，但死亡人數卻增多。韓森透露，其他州也出現類似狀況，「駕駛發現道路更加寬敞，說直接一點，他們濫用了路權」。

韓森表示去年3月下旬至4月上旬間，與超速相關的事故傷亡人數，為2019年同期的兩倍。明州整年車禍395死，較前一年的364死增加近9%。

此外2019年明州高路警察開出約500多張的超速至時速100哩以上的罰單，但在2020年也呈現翻倍，開出1068張。而在時速100哩以上發生的車禍，較容易造成死傷。而近期就算車潮回流，超速的狀況也沒有減少。

NSC呼籲政府單位加強執法，改善基礎設施、配合路況降低限速、禁止開車使用手機。

車禍 明州 疫情

上一則

記恨支持彈劾案？川普擬阻撓穆考斯基連任

下一則

更多戲院重開 民眾等了一年重進戲院 票房未見回暖

延伸閱讀

3月1日起 芝加哥街道超速6哩罰35元

3月1日起 芝加哥街道超速6哩罰35元
快篩試劑閒置未用 聯邦浪費1.6億元 明尼蘇達州還有140多萬個庫存

快篩試劑閒置未用 聯邦浪費1.6億元 明尼蘇達州還有140多萬個庫存
明州診所槍案1死4傷 兇手被捕 現場發現疑似爆裂物

明州診所槍案1死4傷 兇手被捕 現場發現疑似爆裂物
范軼然父母 芝大悼念會送別愛子 諾獎得主韓森：痛失優秀學生

范軼然父母 芝大悼念會送別愛子 諾獎得主韓森：痛失優秀學生

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我