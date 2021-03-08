居家避疫令 民眾減少外出 交通死亡卻意外增多

2020年因新冠肺炎疫情導致許多民眾外出頻率大減，但全國交通意外死亡人數仍增加。圖為俄勒岡州一輛特斯拉轎車失控撞毀。(美聯社)

去年新冠肺炎期間雖然實施居家避疫令，民眾外出頻率大減，但全國交通意外死亡的人數卻增加。

非營利組織全國安全委員會(National Safety Council，NSC)估算在2020年，約有4萬2060人死於車禍 ，較2019年增加8%，也是近四年內首度上升。此外，行車中每1億哩的死亡率更升高24%，為1923年開始統計這一資料以來，最大的年度增幅。

目前交通流量已接近疫情 前的水準，駕駛人也仍也許多不良習慣。明尼蘇達州公共安全廳交通安全辦公室主任韓森(Michael Hanson)說：「我們的路上真的很恐怖，危險駕駛的行為多很多。」

去年交通意外死於人數，為2007年的4萬3945人後最多；此外NSC也預估去年約有480萬人在交通事故中受傷。不過民眾駕車總里程數，卻比2019年減少13%，約2兆8000億哩。

NSC統計經理柯洛許(Ken Kolosh)說：「疫情似乎站搶占了人們對交通安全的注意力。」他也表示針對事故傷者調查，發現有較多飲用酒精或吸食大麻等狀況。

在明尼蘇達州，去年春季發布居家避疫令時韓森表示政府官員預期車禍和死亡人下降，結果雖然車禍減少，但死亡人數卻增多。韓森透露，其他州也出現類似狀況，「駕駛發現道路更加寬敞，說直接一點，他們濫用了路權」。

韓森表示去年3月下旬至4月上旬間，與超速相關的事故傷亡人數，為2019年同期的兩倍。明州 整年車禍395死，較前一年的364死增加近9%。

此外2019年明州高路警察開出約500多張的超速至時速100哩以上的罰單，但在2020年也呈現翻倍，開出1068張。而在時速100哩以上發生的車禍，較容易造成死傷。而近期就算車潮回流，超速的狀況也沒有減少。

NSC呼籲政府單位加強執法，改善基礎設施、配合路況降低限速、禁止開車使用手機。