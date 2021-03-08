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更多戲院重開 民眾等了一年重進戲院 票房未見回暖

編譯林梅婕／綜合7日電
紐約市上周末重啟戲院，民眾在戲院內仍保持社交距離。(美聯社)
紐約市上周末重啟戲院，民眾在戲院內仍保持社交距離。(美聯社)

儘管近期王牌製作公司陸續推出新片，例如迪士尼的「尋龍使者：拉雅」(Raya and the Last Dragon)，以及好萊塢動作男星、蜘蛛人湯姆霍蘭德(Tom Holland)和黛西雷德利(Daisy Ridley)聯手主演的「噪反」(Chaos Walking)，但受新冠肺炎疫情影響，北美地區票房仍一片死寂。

歷經一年多新冠疫情的壟罩，紐約市終於在上周末重啟戲院，不過票房成績卻不見熱銷盛況。

動畫冒險片「尋龍使者：拉雅」，由金球獎史上首位華裔影后林家珍(Awkwafina)和越南裔演員陳凱莉(Kelly Marie Tran)搭擋配音演出，同時在迪士尼自家串連影音平台Disney+上推出；不過據估計，目前在北美地區2045家戲院僅賺860萬元的票房，但線上影音平台的營收並未納入計算。

另外，華納兄弟製作的強檔真人動畫電影「湯姆貓與傑利鼠」(Tom & Jerry)在影音串流平台HBO Max上同步推出，本周在北美2563家戲院共累積660萬元的票房，成績位居排行第二；不過該片上周末首映時，以1370萬元的成績拿下當周票房冠軍。

由動作巨片「明日邊界」(Edge of Tomorrow)的大導演李曼 (Doug Liman)執導、獅門影業(Lionsgate)斥資1億元拍攝改編來自同名系列小說的「噪反」，本周也只拿下380萬元票房。

現階段在北美地區包括洛杉磯、加州多數郡縣、華盛頓特區和加拿大，大多戲院仍未全部開放，而美國國內約80%的戲院僅開放限量座位。

迪士尼 疫情 紐約市

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