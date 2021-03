更多戲院重開 民眾等了一年重進戲院 票房未見回暖

紐約市上周末重啟戲院,民眾在戲院內仍保持社交距離。(美聯社)

儘管近期王牌製作公司陸續推出新片,例如迪士尼 的「尋龍使者:拉雅」(Raya and the Last Dragon),以及好萊塢動作男星、蜘蛛人湯姆霍蘭德(Tom Holland)和黛西雷德利(Daisy Ridley)聯手主演的「噪反」(Chaos Walking),但受新冠肺炎疫情 影響,北美地區票房仍一片死寂。

歷經一年多新冠疫情的壟罩,紐約市 終於在上周末重啟戲院,不過票房成績卻不見熱銷盛況。

動畫冒險片「尋龍使者:拉雅」,由金球獎史上首位華裔影后林家珍(Awkwafina)和越南裔演員陳凱莉(Kelly Marie Tran)搭擋配音演出,同時在迪士尼自家串連影音平台Disney+上推出;不過據估計,目前在北美地區2045家戲院僅賺860萬元的票房,但線上影音平台的營收並未納入計算。

另外,華納兄弟製作的強檔真人動畫電影「湯姆貓與傑利鼠」(Tom & Jerry)在影音串流平台HBO Max上同步推出,本周在北美2563家戲院共累積660萬元的票房,成績位居排行第二;不過該片上周末首映時,以1370萬元的成績拿下當周票房冠軍。

由動作巨片「明日邊界」(Edge of Tomorrow)的大導演李曼 (Doug Liman)執導、獅門影業(Lionsgate)斥資1億元拍攝改編來自同名系列小說的「噪反」,本周也只拿下380萬元票房。

現階段在北美地區包括洛杉磯、加州多數郡縣、華盛頓特區和加拿大,大多戲院仍未全部開放,而美國國內約80%的戲院僅開放限量座位。