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聖地牙哥動物園猿猴 接種新冠疫苗

編譯周芳苑／綜合5日電
聖地牙哥動物園的九隻猿猴已接種獸醫製藥公司碩騰開發的實驗性新冠疫苗。(美聯社)
聖地牙哥動物園的九隻猿猴已接種獸醫製藥公司碩騰開發的實驗性新冠疫苗。(美聯社)

聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)已為九隻猩猩和猿猴接種獸醫製藥公司碩騰(Zoetis)開發的實驗性新冠疫苗

這個動物園內的野生園區1月份有群大猩猩新冠檢測呈陽性，都已恢復；即便如此，園方仍請碩騰幫其他猿猴接種疫苗。碩騰提供實驗性疫苗，最初為寵物而開發，目前在水貂身上測試。

聖地牙哥動物園保育與野生動植物衛生主管蘭伯斯基(Nadine Lamberski)說，園方已為四隻猩猩和五隻猿猴注射實驗疫苗，也計畫為另一隻大猩猩接種；野生園區大猩猩因先前被檢測出陽性並康復，不急著注射。

碩騰全球生物製劑高級副總裁庫爾馬(Mahesh Kumar)說，該公司正增加產量，進而提供聖地牙哥和其他動物園更多劑量。

猿猴感染受到動物園和保護主義者高度關切，這類動物很容易被人類呼吸道傳染病所感染，普通感冒病毒已在非洲爆發黑猩猩致命感染。基因組研究顯示，黑猩猩、大猩猩和其他猿猴容易感染引發新冠疫情的SARS-CoV-2病毒，研究人員正在猿猴身上測試藥物和疫苗，開發病毒新療法。

科學家擔心新冠病毒威脅大猩猩和其他動物，也擔心野生動物成為永久宿主，日後再感染給人類。

養殖貂感染引起最大恐慌。丹麥養貂場爆發感染後，變異病毐隨後從貂身上重新感染人類，研究顯示變種病毐可對抗某些抗體，疫苗效力令人質疑。

世衛組織(World Health Organization)表示，去年11月迄今尚未在人體發現這種變異病毒， 但其他變種病毐已在好幾國人體中發威，更具傳染性，有的疫苗可能不那麼有效。

許多動物如狗、家貓和老虎都有染疫病例，但經廣泛測試尚未在水貂之外的任何野生動物上發現病毐。

聖地牙哥動物園(圖)已為九隻猿猴接種獸醫製藥公司碩騰開發的實驗性新冠疫苗。(美聯...
聖地牙哥動物園(圖)已為九隻猿猴接種獸醫製藥公司碩騰開發的實驗性新冠疫苗。(美聯社)

疫苗 動物園 聖地牙哥

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