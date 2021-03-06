聖地牙哥動物園猿猴 接種新冠疫苗
聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)已為九隻猩猩和猿猴接種獸醫製藥公司碩騰(Zoetis)開發的實驗性新冠疫苗，
這個動物園內的野生園區1月份有群大猩猩新冠檢測呈陽性，都已恢復；即便如此，園方仍請碩騰幫其他猿猴接種疫苗。碩騰提供實驗性疫苗，最初為寵物而開發，目前在水貂身上測試。
聖地牙哥動物園保育與野生動植物衛生主管蘭伯斯基(Nadine Lamberski)說，園方已為四隻猩猩和五隻猿猴注射實驗疫苗，也計畫為另一隻大猩猩接種；野生園區大猩猩因先前被檢測出陽性並康復，不急著注射。
碩騰全球生物製劑高級副總裁庫爾馬(Mahesh Kumar)說，該公司正增加產量，進而提供聖地牙哥和其他動物園更多劑量。
猿猴感染受到動物園和保護主義者高度關切，這類動物很容易被人類呼吸道傳染病所感染，普通感冒病毒已在非洲爆發黑猩猩致命感染。基因組研究顯示，黑猩猩、大猩猩和其他猿猴容易感染引發新冠疫情的SARS-CoV-2病毒，研究人員正在猿猴身上測試藥物和疫苗，開發病毒新療法。
科學家擔心新冠病毒威脅大猩猩和其他動物，也擔心野生動物成為永久宿主，日後再感染給人類。
養殖貂感染引起最大恐慌。丹麥養貂場爆發感染後，變異病毐隨後從貂身上重新感染人類，研究顯示變種病毐可對抗某些抗體，疫苗效力令人質疑。
世衛組織(World Health Organization)表示，去年11月迄今尚未在人體發現這種變異病毒， 但其他變種病毐已在好幾國人體中發威，更具傳染性，有的疫苗可能不那麼有效。
許多動物如狗、家貓和老虎都有染疫病例，但經廣泛測試尚未在水貂之外的任何野生動物上發現病毐。
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