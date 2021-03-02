德州「100%防疫解禁」是解封超前布署？防疫前功盡棄？

一度被第三波疫情逼入絕境的美國，在全國疫苗接種總動員之後，各地疫情已直線降溫；眼見瘟疫寒冬已見出口，美國保守派各州也陸續以「經濟」或「自由」為由下令解封。（Getty Images）

「疫情 快要過去了...就讓德州 100%完全解禁 吧！」一度被第三波疫情逼入絕境的美國，在全國疫苗接種總動員之後，各地疫情已直線降溫，儘管全境單日新增感染數仍超過5萬6000人，但疫情數據卻已降至2020年10月中旬以來的最低。眼見瘟疫寒冬已見出口，美國保守派各州也陸續以「經濟」或「自由」為由下令解封。像是疫情嚴重的德州，共和黨籍的州長艾伯特（Greg Abbott）就選在3月2日的「德州獨立紀念日」突襲式下令，宣布自10日開始，德州州政府將全面「防疫解封」，更要廢除公眾場所防疫的「口罩配戴令」——然而德州的解禁政策卻與聯邦政府的防疫建議大唱反調，但究竟這是「重返日常」的復甦號角？還是欲速則不達的「第四波疫情」預兆？

「現在是時候100%開放德州啦！」

在各方毫無預料的狀態下，德州州長艾伯特2日突然如此宣布：自3月10日開始，德州州政府將撤回一系列「防疫行政命令」——包括公共場所、群聚空間的「口罩配戴令」；餐飲、旅館業者的「接客人數管制令」；體育賽事、演場會、電影院...等大規模群聚活動的空間限制令——自下周三開始，德州州政府一概不進行防疫管制。

「德州人民和商家都是獨立自由的，不需要州政府來告訴他們什麼該作、什麼不該作，大家都能照顧好自己...所以自3月10日開始，州內的所有商業活動都可以100%恢復常態規模運作，政府也不會繼續要求大家『該不該在公開場合配戴口罩』啦！」

「樂觀數據」背書 州府解防疫限制

艾伯特政府認為：隨著疫苗接種的速度加快，美國全境的疫情狀況「已明顯得到控制」，全國每日新增確診病例，已在短短兩個月內降低80%；包括嬌生一劑式疫苗在內，也將在3月下旬上路展開大規模施打。因此在眾多「樂觀數據」的背書下，德州州政府才會提前決定全面解除防疫限制。

艾伯特的「解禁突襲」，讓輿論意見瞠目結舌，各種針對「德州要錢不要命」、「防疫一夜回到解放前」的猛烈批評。 （美聯社）

支持艾伯特的部分共和黨人表示，德州目前的疫苗接種進度「還算順利」，全境2,900萬人口中，目前已有380萬至少打了一針；直到3月10日開放前，艾伯特州長也承諾將完成對「半數高齡人口」的第一劑疫苗施打。

疫苗接種的樂觀趨勢，也加強了各級政府「經濟解封」的政策壓力。像是愛荷華州與蒙大拿州，2月份就已經下令解封；密西西比州周二也與德州同步；甚至連民主黨執政的密西根州，也同樣宣布要逐步解封，增加餐飲業、零售業與娛樂活動的「室內群聚密度上限」——換句話說，美國解禁的腳步已經是確定方向，「德州只是其中的先發部隊『之一』而已」。

「突襲解禁」一出 輿論意見瞠目結舌

不過艾伯特的「解禁突襲」，卻仍讓輿論意見瞠目結舌，各種針對「德州要錢不要命」、「防疫一夜回到解放前」的猛烈批評，也排山倒海地讓德州成為全美的砲火集中地，推特（Twitter）上譴責艾伯特政府與護航文的論戰，也讓「#Texas」成為全球社群網路最烈的第一關鍵字。

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但為什麼其他10州解禁就沒事，德州州政府「100%解禁」的預告，卻得遭受如此批判？這一方面是因為德州不僅是全美人口第三大州，也是疫情最為慘烈的前三大重症疫區，無論帶原、感染與影響規模，都不是其他州可以比擬的；二方面是艾伯特的解禁程序，要在短短一周內「100%解禁」，此一政策與美國聯邦政府與美國疫情指揮中心的「漸進建議」大相逕庭；三方面是德州的疫苗接種完成率，其實也只達到人口總數的7%，又何必要在德州「春假」（Spring Break）的時機高峰冒險解禁？不明所以的選擇，也讓基層意見高度憂慮。

體育賽事、演場會、電影院...等大規模群聚活動的空間限制令也將解除，美國解禁的腳步已經是確定方向，「德州只是其中的先發部隊『之一』而已」。 （美聯社）

事實上，美國疾病管制中心（CDC）主任羅倫斯基（Rochelle Walensky）本周一才嚴肅地對外表示：儘管在疫苗接種的動員加持下，美國境內的日增感染病例已將至每日5萬6000人；但過去10天內，新增病例數的下降趨勢卻已出現「明顯放緩」，這一方面可能顯示當前的接種效率已接近飽和上限，因此為了避免功虧一簣、影響國家免疫計畫的效果，CDC方面也呼籲各級政府：

「應該再觀望一段時間，暫時不要冒險『過度解禁，以避免釀成不必要的『第四波疫情危機』。」

「疫情反升」德州日增8000確診 全美最多

病例減少的速率放緩之外，預告「100%解禁」的德州，自2月20日開始更出現了「疫情反升」的異常趨勢——其當前日增8000例確診的數字規模，不僅是全美最多；與加州、紐約、佛羅里達等重症大州，德州的疫情曲線也是唯一一個明顯出現V字的「止跌回升」疫區。

正因為對於疫情數據趨勢解讀的南轅北轍，艾伯特的100%解禁令，也引發了德州各級政府的不同反應。像是民主黨籍的休士頓市長特納（Sylvester Turner），就公開譴責艾伯特與州政府的魯莽解禁「令人作噁」，並揚言休士頓都會區將自行頒布防疫限制政策，以避免被州政府的失控政策拖入下一波疫情深淵。

然而艾伯特的解禁命令，也同樣得到特定行業的期待與困惑，像是德州的餐飲、旅館與民生娛樂事業，就對於德州100%解禁充滿了既興奮又不安的複雜情緒。（美聯社）

然而艾伯特的解禁命令，也同樣得到特定行業的期待與困惑，像是德州的餐飲、旅館與民生娛樂事業，就對於德州100%解禁充滿了既興奮又不安的複雜情緒。因為在當前的防疫限制之下，德州境內的各級餐飲業者必須嚴格地佩戴口罩、接客率也不得超過50%，以確保用餐場所能保持「適當的防疫距離」；但在3月10日之後，各地的餐廳將可以恢復不受限制的正常營業——要接多少客人就接多少客人，員工與顧客要不要戴口罩量體溫，也都自由心證，不再被政府管制規定。

「能夠恢復正常生意當然是好事...但同行的大家都對州長的表態有點措手不及，我們本來預期日常完全解禁的時間點，應該是在夏天...誰知道會是下個星期？」

包括《德州論壇報》、《休士頓紀事報》與《達拉斯晨間新聞報》都報導了不同地區業者的類似疑慮：餐飲業者們認為，當前德州疫情雖然有好轉，但離「健康日常」還有明顯的一大短距離，如果過早的放寬生意，消費景氣回不回得來是一回事，如果反而欲速則不達地延長了疫情，反而更得不償失。

「解禁配套」 餐飲業者防疫陷難題

餐飲業者們對於州政府完全撒手的配套問題，也感到非常頭痛：像是餐飲業者是否真的可以重新招工，踏實迎接「疫後時代」？以及州政府現在不要求州民戴口罩了，餐飲業者是否應該加強消毒？或者加強員工的溝通機制，說服來客繼續配合原本較為保守的防疫命令？

由於德州各級學校即將於下個星期陸續進入「春假」（Spring Break），年輕族群放假的移動人潮是否會結合本回的防疫放寬，重演去年同期的感染威脅？儘管有了疫苗護體，各種疑慮與不安也將成為「壓力測試」，由德州冒險、搶先試驗。