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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

加州柏克萊教師工會領袖反開放 卻送女讀重啟私校

記者顏伶如╱綜合報導
加州柏克萊教師聯合會會長梅爾率領眾多教師以安全為由反對重啟校園，但梅爾卻被踢爆送自己女兒就讀提供面對面授課的私立學校，引發輿論爭議。(取材自臉書)
加州柏克萊教師聯合會會長梅爾率領眾多教師以安全為由反對重啟校園，但梅爾卻被踢爆送自己女兒就讀提供面對面授課的私立學校，引發輿論爭議。(取材自臉書)

全美各地學區考慮全面或部份重啟因疫情而關閉的校園之際，有教師工會主管爆發「雙重標準」爭議。加州柏克萊教師聯合會會長梅爾(Matt Meyer)率領眾多教師以安全為由反對重啟校園，但梅爾卻被踢爆送自己女兒就讀提供面對面授課的私立學校，引發輿論爭議。

主張讓學童恢復到校上課的社群團體「媽媽游擊隊」(Guerilla Momz)上周末在推特分享YouTube影片指出，柏克萊教師聯合會會長梅爾一直堅稱民眾讓小孩回到學校上課並不安全，可是卻被拍到送小孩到私立學校上課。

梅爾發表聲明指出，跟拍他送女兒上學的作法「非常不妥」、「侵犯孩子隱私」。他表示，對於與他女兒年紀相近的孩童來說，「公立學校並沒有提供任何選擇」。

梅爾指出，經營小型的學齡前幼兒學校與有著1萬名學生的公立學區學校非常不同，

學校規模、設備、公共衛生準則以及依法必須提供的服務，差異極大。

他在聲明中說：「我們都想安全地重返學校，柏克萊教師聯合會希望柏克萊學區盡快擬妥重啟校園計畫，計畫也能獲得教師工會成員支持，讓學生在這個月就能回到教室上課。」

前任柏克萊家長教師協會委員會主席柯列薩斯(Mara Kolesas)受訪時說，能夠了解家長的憤怒，也同意校園應該重啟，但「媽媽遊擊隊」的影片則逾越分寸。

柯列薩斯說，只要以政治層面討論問題即可，不需要發動人身攻擊，因為人身攻擊將讓牽涉許多層慢，真正的問題反而無法討論，「而這起事件的真正問題就是，梅爾把恐懼置於科學之上，把教師的權益放在學童的權益前面。這就是問題」。

柏克萊學區今年2月已與柏克萊教師聯合會達成臨時協議，同意讓學區學校在3月、4月間重新開放校園，附帶條件是教職人員須完成新冠疫苗接種。

柏克萊 學區 社群

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