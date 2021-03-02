CNN：川普、梅蘭妮亞 1月已施打疫苗

CNN報導，前總統川普(左)與前第一夫人梅蘭妮亞今年1月已在白宮接種疫苗。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)1日報導，一名川普 顧問指出，前總統川普與妻子梅蘭妮亞今年1月間已在白宮 雙雙完成疫苗 接種。至於川普是接受那一款疫苗，消息人士則未透露。

從美國去年出現新冠病毒確診案例後便刻意淡化處理疫情的川普，周末期間在佛羅里達州奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference，CPAC)年會演說中，提及新冠疫苗時語氣與以往明顯不同，引起媒體注意。

川普在2月28日的演說中對台下觀眾指出：「打疫苗根本不痛不癢，所以你們每個人都應該去接種。」相較之下，川普卸任之前的發言，對於各種防疫措施均流露排斥態度。

2020年12月中旬，川普任內白宮官員曾說，除非白宮醫療團隊建議，否則川普並不會施打新冠疫苗。官員指出，川普秋季感染新冠病毒之後，醫師以單株抗體(monoclonal antibody)雞尾酒療法治療川普，療效讓川普到了12月中旬仍持續受益。梅蘭妮亞‧川普2020年秋季也與川普一樣確診感染新冠病毒。

川普在「保守派政治行動會議」年會演說中表示，美國民眾能夠迅速接種新冠疫苗，自己的執政團隊應該得到更多掌聲。他說：「是我們辦到的，絕對不能讓人忘記。我們做到的。」