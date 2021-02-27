CDC疫期禁逐房客令 德州判違憲

聯邦疾病防治中心下令疫情期間，房東暫時不得逐出繳不出房租的房客，但此道命令25日被德州聯邦法官判定違憲。圖為維權人士要求房東不驅趕。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )下令疫情期間，房東 暫時不得逐出繳不出房租的房客，但此道命令25日被德州 聯邦法官判定違憲。

由前總統川普任命的聯邦地區方官貝克(John Baker)，做出的判決向房東與房地產經理人靠攏，他們表示CDC延後驅逐的命令，超出聯邦政府的憲法職權。貝克在裁決中寫道：「雖然新冠肺炎疫情持續肆虐美國，但仍須遵守憲法。」

CDC這道命令最初由川普於去年9月發布，禁止屋主驅逐繳不出房租或無法尋獲可負擔住處的房客。這項保護政策由國會延長，拜登總統上任後，由CDC新任主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)將禁令暫時延至3月底。

原告於去年10月就提出法律訴訟，控告美國政府不具暫止驅逐房客的權力。

不過在25日，貝克認定國會不具憲法實權，授予CDC禁止房東將房客逐出的權力；他更表示，這道命令在州法之下，已危害房東的權益。此判決一出，受到捲入相關訴訟的保守派團體認同。

代表原告的東南法律基金會(Southeastern Legal Foundation)的律師金柏莉‧赫曼(Kimberly Hermann)表示：「CDC因新冠疫情干預私人資產權力，今日的判決向拜登政府宣告，憲法能夠限制政府的權力。」

儘管如此，代表聯邦政府的司法部律師目前還未做出評論。法律專家預期，本案將上訴到德州的聯邦第五上訴巡迴法院。

不過在德州人口最多的哈里斯郡(Harris County)，根據當地調查機構January Advisors，自命令頒布以來，仍出現超過1萬3000件驅逐案件。