參院：調升基本時薪 不能納入紓困案

參院 立法程序長伊莉莎白．麥唐諾(Elizabeth MacDonough)25日宣布，拜登 總統提出的調升聯邦基本時薪至15元的條款不能納入紓困案，重挫民主黨 自由派與拜登競選的一大承諾；不過路透民調顯示多數民眾表予支持，而好市多則宣布調漲基本時薪至16元。

華盛頓郵報(WP)報導，麥唐諾的建議已在參院辦公室私下討論，也獲得兩黨幕僚證實，包括拜登與多名民主黨人早預料會有此結果；目前民主黨的下一步未明，部分進步派議員可能施壓白宮與參院民主黨人無視該裁決，多名議員不贊同此舉。

眾院預計可在26日驚險通過紓困案並送至參院表決，若該議案在參院有所變動，則須再經眾院批准才能送至白宮。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)25日稍早表示：「我們有非常熱烈的辯論，我認為美國亟需通過基薪資條款。」

進步派與多數民主黨人支持將聯邦基本時薪調升至15元，部分議員則擔心這會影響小企業與餐廳的經營，其他議員則考慮透過減稅補貼或階段性調漲等作法。共和黨人則認為，紓困案經費無關聯邦基本薪資。

拜登總統先前就預期參院立法程序官的裁決不會將基本時薪納入紓困案中；波洛西曾說，眾院考慮針對基本時薪另外立法。

路透與易普索(Reuters/Ipsos)25日公布的民調顯示，多數美國人(59%)支持在2025年前將基本時薪從目前7.25元翻倍升至15元，34%民眾則反對。

根據這份於18日至24日訪問4430名成人的民調，即使被告知「調升時薪能讓部分家庭脫離貧窮，但也可能因為減少部分低薪工作機會而讓其他家庭經濟更困難」，55%民眾依舊支持調漲基本薪資；約有40%美國成人表示能因此受惠。

好市多執行長傑利尼克(Craig Jelinek)25日告訴國會，好市多美國員工基本時薪從本周起將調升到至少16元；好市多員工基本時薪向來為15元，且高於多數競爭者。沃爾瑪近期調升部分員工時薪，但起薪仍維持在每小時11元。

傑利尼克表示，好市多員工平均基本時薪為24元，而且公司定期加薪並提供獎金與健保福利；他也說提高基本時薪長期下來可降低人員流動率、提高員工生產力與忠誠度。