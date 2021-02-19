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疫情初期 一線有功人員雜貨店員工 多州輪不到先打疫苗

編譯周芳苑／綜合18日電
許多州的雜貨店主正遊說官員，為雜貨店員工安排接種新冠疫苗。(美聯社)
許多州的雜貨店主正遊說官員，為雜貨店員工安排接種新冠疫苗。(美聯社)

去年春天新冠肺炎疫情爆發，人們搶購廁紙和食品，超市和雜貨店員工被公認為不可或缺的一線勞工，如今他們卻苦苦等待接種疫苗，不知何時輪得到。

疫苗配送不再由聯邦主導，導致各州，甚至不同郡之間政策不一，低薪基層工人每天接觸數百個顧客亟需疫苗。

德州休士頓克羅格(Kroger)超市工作的漢德(Dawn Hand)覺得，提起疫苗接種，他們不再是一線人員；三個同事上周染疫。

全美有幾州將雜貨店和其他基層工人排除在第二階接種行列外，德州是其中之一，而將患慢性病的65歲以上成人列為優先。

多位流行病專家認為，老人優先接種可減少死亡和住院。根據聯邦疾病防治中心(CDC)，全美死亡人數中，65歲以上占80%。

CDC曾建議將雜貨店工人列為第二階疫苗接種優先對象，他們在發現未能優先接種後，感到驚訝沮喪。

食品和商業工人聯合會(UFWC)稱，目前只有13州允許雜貨店工人接種。

有些州仍處於第一階段，優先考慮醫衛工作者和療養院住民；另有多州將第二階段接種對象分級，雜貨店工人次序在屆滿65歲長者、教師和第一回應者等之後。勞工組織United 4 Respect說，11州根本未優先考慮雜貨店工人。

克羅格的伊利諾州員工已接種疫苗，但多數地區還沒輪到；目標百貨(Target)和沃爾瑪(Walmart)表示，一旦符合條件，便盡快在自己藥房為工人接種。克羅格、Target、Trader Joe's和線上送貨業者Instacart以提供獎金和帶薪休假鼓勵員工接種疫苗。

許多雜貨店工人感覺被拋棄，爭取危險津貼，多數失敗。

根據食品和商業工人聯合會，過去兩個月，南加雜貨店共爆發137次新冠疫情，另有500名休士頓雜貨店工人染疫；疫情爆發以來已有124名食品雜貨工人死亡。

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