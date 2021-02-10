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聯準銀行調查 ：900萬家小企業若無進一步紓困 恐年內倒閉

記者顏伶如╱綜合報導
根據聯邦準備銀行調查，全美小型企業當中約有三成表示，如果政府在疫情期間沒有進一步紓困措施，生意恐怕撐不過2021年。圖為一家商店掛出停業打折的告示。(美聯社)
根據聯邦準備銀行調查，全美小型企業當中約有三成表示，如果政府在疫情期間沒有進一步紓困措施，生意恐怕撐不過2021年。圖為一家商店掛出停業打折的告示。(美聯社)

根據聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank)調查，全美小型企業當中約有三成表示，如果政府在疫情期間沒有進一步紓困措施，生意恐怕撐不過2021年。全美國目前大約有3000萬家小型企業，換算起來等於有900萬家小型企業今年之內可能宣告關門大吉。少數族裔經營的小型企業，面臨問題則更險峻。

聯邦準備銀行調查統計顯示，雖然之前聯邦政府已為小型企業提供「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)等紓困措施，但少數族裔經營的小型企業當中，仍有高達八成負責人表示，公司現正處於財務困境當中。

聯邦準備銀行在2020年9月至10月間進行的這項調查發現，2019年間，公司負債超過10萬元的小型企業約占13%，但到了2020年卻增加到44%。這項統計並不包括「薪資保護貸款項目」貸款。

研究人員發現，小型企業老闆為了保住公司，經常動用個人存款，搶救公司的債務問題。

種族平權倡議團體「改變顏色」(Color of Change)及UnidosUS去年春季公布聯合調查研究報告指出，小型企業能否獲得紓困貸款，存有明顯的種族差異；聯邦政府的「薪資保護貸款項目」雖針對小型企業提供低利貸款，但在非洲裔及西語裔小型企業負責人當中，卻只有12%提出申請。

調查也發現，「薪資保護貸款項目」上路之初便出現規定漏洞，使得規模較大的企業或組織，包括茹絲葵牛排館(Ruth's Chris Steak House)、洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)及高檔漢堡連鎖店Shake Shack，都獲得了數千萬元的聯邦政府紓困貸款。

美聯社報導，根據申請資料分析，許多少數族裔擁有的小型企業雖然迫切需要紓困，卻一直等到「薪資保護貸款項目」計畫接近尾聲時才獲得貸款，相較之下，白人經營的小型企業則在這項計畫推出之初便搶先辦得貸款。

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貸款 紓困 聯邦政府

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