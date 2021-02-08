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變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

第一夫人吉兒溫情喊話 軍眷盡早接種疫苗

編譯林梅婕／綜合7日電
第一夫人吉兒‧拜登呼籲軍人及其眷屬盡早接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)
第一夫人吉兒‧拜登呼籲軍人及其眷屬盡早接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)

新冠肺炎疫苗接種計畫持續進行，但許多民眾對疫苗仍抱持懷疑態度，包括軍人。聯邦政府高層及第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)向軍人及其眷屬溫情喊話，希望他們能盡早接種疫苗。

由軍人家庭服務公益組織Blue Star Families日前舉辦的視訊會議中，吉兒率先向數百名軍眷呼籲：「我們需要你們的幫忙，所以我們鼓勵每個人都應戴口罩、保持社交安全距離，並適時接種疫苗。」

會議中還邀請國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)解答觀眾疑問，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)以及他身為護理人員的妻子也一同出席。

國防部資深官員透露，軍人拒絕接種疫苗的占比約50%，與一般民眾大致相同；而慈善機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)最近的民調顯示，51%的民眾不願接種疫苗或繼續觀望，不過自去年12月以來願意接種疫苗的人數有成長趨勢。

有空軍准將軍銜的外科軍醫佛里德里希斯(Paul Friedrichs)表示，軍中接種疫苗的情形「與全美大眾非常類似，年長者接種疫苗意願較高，年輕族群卻畏首畏尾。我認為我們有義務向大眾宣導疫苗的安全性，以緩解他們心中的疑慮」。

針對軍中有哪些人拒絕接種疫苗，國防部官員目前仍無法取得詳細及足夠統計資料，但截至4日國防部已收到超過87萬2000劑的疫苗，接種人數超過50萬。

佛里德里希斯指出，目前他們能提供所有符合第一批接種疫苗資格的需求，包括前線工作者、醫護人員、警察等，還加上退伍軍人社區的住戶和工作人員；據稱，只有兩人在接種疫苗後出現較嚴重的反應，但他們都已順利康復。

佛里德里希斯也透露，儘管疫苗接種完全是自願性的，但國防部強調疫苗安全無虞，並積極鼓勵軍人和眷屬接種疫苗，他說：「我明白，全國人民都在和我們面臨同樣的抉擇。」

疫苗 國防部 拜登

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