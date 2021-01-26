州際旅客未戴口罩 運輸部擬重罰數千元

針對州際往來的旅客，聯邦運輸部官員將考慮針對未帶口罩的民眾擴大管制，包括加重罰款至數千元等。圖為機場旅客戴口罩。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)的消息指出，針對州際往來的旅客，聯邦運輸部官員將考慮針對未帶口罩的民眾擴大管制，包括加重罰款至數千元等。

拜登 上周已簽署行政命令，要求所有州際旅客在旅途期間都必須戴上口罩，並在就職第一天就呼籲為抑制病毒擴散，要求民眾未來100天內都要戴著口罩。

消息來源透露，官員考慮對未戴口罩的民眾加重懲處，可能的辦法包括由聯邦航空管理局(FAA)向違反規定的乘客開罰，或是由運輸部負責強化州際通行的管制執行。

據稱，最可能執行的方式是透過各交通工具單位來管理使用者；例如由運輸部和聯邦鐵路管理局(FRA)決定如何對火車的乘客裁罰，聯邦汽車運輸安全管理局(Federal Motor Carrier Safety Administration)則針對公車乘客，而海岸防衛隊(US Coast Guard)將負責船隻人員的管理。

據悉，FAA將率先對未戴口罩且蓄意違反或不從規定的乘客加重懲處，根據稍早的討論曾考慮將罰金提高至2萬元，但知情人士表示這僅只是初步的規畫，仍有律師在進行協商；不過有兩個消息來源都透露，FAA最快可在兩周內完成並開放實施。

事實上，過去美國 航空協會(Airlines for America)及許多航空業者就不斷要求政府加強管制，尤其在面對不願戴口罩的旅客，第一線的空服員經常遇到棘手的狀況，有時甚至遭到暴力攻擊；不過他們提出的要求只針對旅客的管制，並非機組人員。

同時，運輸部針對搭乘各種交通工具乘客帶口罩的規定也會加強執行，但尚未不清楚詳細的管制方式及生效日期；目前FAA和交通部都拒絕對此事做出評論，白宮 方面也未回覆。

基於拜登政府積極要求官員「立即採取行動」，除了加強管制範圍，罰金也可能提高；而地方官員也計畫針對違反防疫規定的個人企業或行人加重罰則。