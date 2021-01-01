2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺
聯邦參院連續三天開會辯論眾院28日通過的2000元紓困金案，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)31日第三度擋下民主黨提案，不讓全案交付表決；麥康諾形容這項提案是「富人的社會主義」(socialism for rich people)。
「向我們的孫兒輩借錢去實現富人的社會主義，對幫助真正需要的家庭來說，是一項恐怖的方式。」麥康諾表示；他批評這是眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)的主張。
麥康諾表示，富人和窮人受到疫情的影響不同，資料顯示很多上層的中產階級仍保有工作，能遠距上班且財務無虞；民主黨提出的2000元紓困金中，受益者包括了高所得家戶，參院不必為了眾院議長以民眾需要幫助為由，實現「富人的社會主義」，就要通過此案。
麥康諾四度提到富人的社會主義，自稱是「社會主義者」的無黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)拿川普總統提富人減稅來質疑，「你們共和黨人過去通過稅改方案，現在要跟我討論富人的社會主義？」
桑德斯表示，在最新的紓困金提案中，少於1%收到支票的人，收入在全美前5%，這筆補助將流向處於大流行下的低收族群，包括中產階級與勞工。
麥康諾30日表示，紓困金加碼案不可能在參議院快速通過；他31日說，不會將眾院紓困金案、廢除通訊端正法第230條與成立2020選舉(調查)委員會，共三項訴求分開處理。
這三項訴求均來自川普，首先，川普在選後堅持選舉舞弊論調，再三督促共和黨人配合發動法律戰；其次，川普敦促國會通過2000元的紓困金，直接發支票給年收入7萬5000元以下，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下的成人與兒童；最後，川普否決國防授權法時便要求國會廢除「允許網路平台經營者進行內容審查，並免責」的通訊端正法第230條。
麥康諾將三項訴求包裹處理，頗有安撫川普怒氣的意味。
民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)表示，要表決也行，民主黨議員都在這，但必須一項一項表決，不得包裹處理；共和黨堅持包裹處理，只為技術性封殺紓困金加碼案。
舒默表示，在這痛苦一年的年終，國會能給國民在2021年一些希望的唯一機會，就是通過紓困金加碼案，現在唯一擋在此事面前的就是參議院共和黨團。
舒默31日在院會提案表決2000元紓困金案，麥康諾提出異議，擋下表決。
為了加碼案，共和黨內部意見分歧，來自佛州的魯比歐(Marco Rubio)支持眾議院提案；正在參與參議員決選的喬治亞州兩名現任的共和黨參議員普度(David Perdue)與羅夫勒(Kelly Loeffler)也在對手進逼下，表態支持加碼。
本屆國會任期只到1月3日，參院院會新年不休息，今天下午繼續開會。
共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)接受福斯新聞訪問，呼籲麥康諾在新國會開始後，同意就加碼案獨立表決。
上一則
FB留言