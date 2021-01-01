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2000元紓困金 麥康諾斥提案為「富人社會主義」 第3度封殺

記者張文馨／華盛頓報導
參院多數黨領袖麥康諾31日第三度擋下民主黨所提紓困案，不讓全案交付表決。(路透)
參院多數黨領袖麥康諾31日第三度擋下民主黨所提紓困案，不讓全案交付表決。(路透)

聯邦參院連續三天開會辯論眾院28日通過的2000元紓困金案，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)31日第三度擋下民主黨提案，不讓全案交付表決；麥康諾形容這項提案是「富人的社會主義」(socialism for rich people)。

「向我們的孫兒輩借錢去實現富人的社會主義，對幫助真正需要的家庭來說，是一項恐怖的方式。」麥康諾表示；他批評這是眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)的主張。

麥康諾表示，富人和窮人受到疫情的影響不同，資料顯示很多上層的中產階級仍保有工作，能遠距上班且財務無虞；民主黨提出的2000元紓困金中，受益者包括了高所得家戶，參院不必為了眾院議長以民眾需要幫助為由，實現「富人的社會主義」，就要通過此案。

麥康諾四度提到富人的社會主義，自稱是「社會主義者」的無黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)拿川普總統提富人減稅來質疑，「你們共和黨人過去通過稅改方案，現在要跟我討論富人的社會主義？」

桑德斯表示，在最新的紓困金提案中，少於1%收到支票的人，收入在全美前5%，這筆補助將流向處於大流行下的低收族群，包括中產階級與勞工。

自稱「社會主義者」的無黨參議員桑德斯拿川普提富人減稅質疑共和黨過去通過稅改方案，...
自稱「社會主義者」的無黨參議員桑德斯拿川普提富人減稅質疑共和黨過去通過稅改方案，現在要跟他討論「富人的社會主義」。(路透)

麥康諾30日表示，紓困金加碼案不可能在參議院快速通過；他31日說，不會將眾院紓困金案、廢除通訊端正法第230條與成立2020選舉(調查)委員會，共三項訴求分開處理。

這三項訴求均來自川普，首先，川普在選後堅持選舉舞弊論調，再三督促共和黨人配合發動法律戰；其次，川普敦促國會通過2000元的紓困金，直接發支票給年收入7萬5000元以下，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下的成人與兒童；最後，川普否決國防授權法時便要求國會廢除「允許網路平台經營者進行內容審查，並免責」的通訊端正法第230條。

麥康諾將三項訴求包裹處理，頗有安撫川普怒氣的意味。

民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)表示，要表決也行，民主黨議員都在這，但必須一項一項表決，不得包裹處理；共和黨堅持包裹處理，只為技術性封殺紓困金加碼案。

舒默表示，在這痛苦一年的年終，國會能給國民在2021年一些希望的唯一機會，就是通過紓困金加碼案，現在唯一擋在此事面前的就是參議院共和黨團。

舒默31日在院會提案表決2000元紓困金案，麥康諾提出異議，擋下表決。

為了加碼案，共和黨內部意見分歧，來自佛州的魯比歐(Marco Rubio)支持眾議院提案；正在參與參議員決選的喬治亞州兩名現任的共和黨參議員普度(David Perdue)與羅夫勒(Kelly Loeffler)也在對手進逼下，表態支持加碼。

本屆國會任期只到1月3日，參院院會新年不休息，今天下午繼續開會。

共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)接受福斯新聞訪問，呼籲麥康諾在新國會開始後，同意就加碼案獨立表決。

紓困金 麥康諾 共和黨

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