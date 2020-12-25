參議員賽瑟轟川普浮濫特赦 批馬納福、史東「爛透的惡人」
川普總統本周宣布為大量人士特赦與減刑，引發民權團體和法律專家抗議，並視此為川普利用總統權力圖利政治盟友，共和黨聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)23日晚間成為黨內第一個出面批評的人，他痛批川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)和政治顧問史東(Roger Stone)為「爛透頂的惡人」。
賽瑟23日發出聲明，批評像馬納福和史東這樣的惡人「一再公然違法並傷害美國人」；賽瑟是第一個出面譴責川普諸多特赦的共和黨參議員，其他人可望會跟進。
其他參院共和黨人曾敦促川普避免因特赦而釀醜聞，蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)本月初建議川普，遵循司法部特赦檢察官辦公室的建議行事。
川普也特赦女婿庫許納的爸爸查爾斯‧庫許納(Charles Kushner)，庫許納2004年面臨16項逃稅罪名和干擾證人起訴，入獄服刑兩年；庫許納當年起訴庫許納的新澤西州前州長(Chris Christie)表示，庫許納案件是他處理過最可惡的罪狀。
民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)認為，特赦馬納福令人尤其無法接受。
國會山莊報(The Hill)報導，川普的爭議特赦可能進一步引發討論，是否該重新檢視總統對於聯邦判刑的憲法權力。
賓夕法尼亞大學法學院教授羅斯福(Kermit Roosevelt)表示，過去總統也會特赦支持者或盟友，但川普將特赦權用到新高度，「過去沒有總統以如此黨派之分的方式使用特赦權，也未特赦如此密切涉及總統的不當行為。」
進步派智庫「公眾」(Public Citizen)遊說人士霍爾曼(Craig Holman)表示：「對於想從華府泥淖撈油水的貪腐政客而言，川普是個不錯的朋友。」
華府道德操守監督組織「公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)執行長布克賓德(Noah Bookbinder)指出，特赦是用來處理不公、撥亂反正或適時展現寬容，但川普反而離經叛道，有些特赦是基於個人關係而非例行流程。
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