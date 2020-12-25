參議員賽瑟轟川普浮濫特赦 批馬納福、史東「爛透的惡人」

川普總統本周宣布為大量人士特赦與減刑，共和黨聯邦參議員賽瑟痛批川普前競選總幹事馬納福和政治顧問史東為「爛透頂的惡人」。(美聯社)

川普 總統本周宣布為大量人士特赦與減刑，引發民權團體和法律專家抗議，並視此為川普利用總統權力圖利政治盟友，共和黨 聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)23日晚間成為黨內第一個出面批評的人，他痛批川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)和政治顧問史東(Roger Stone)為「爛透頂的惡人」。

賽瑟23日發出聲明，批評像馬納福和史東這樣的惡人「一再公然違法並傷害美國人」；賽瑟是第一個出面譴責川普諸多特赦的共和黨參議員，其他人可望會跟進。

其他參院共和黨人曾敦促川普避免因特赦而釀醜聞，蘇珊．柯林斯(Susan Collins，緬因州)本月初建議川普，遵循司法部特赦檢察官辦公室的建議行事。

川普也特赦女婿庫許納 的爸爸查爾斯‧庫許納(Charles Kushner)，庫許納2004年面臨16項逃稅罪名和干擾證人起訴，入獄服刑兩年；庫許納當年起訴庫許納的新澤西州前州長(Chris Christie)表示，庫許納案件是他處理過最可惡的罪狀。

民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)認為，特赦馬納福令人尤其無法接受。

國會山莊報(The Hill)報導，川普的爭議特赦可能進一步引發討論，是否該重新檢視總統對於聯邦判刑的憲法權力。

賓夕法尼亞大學法學院教授羅斯福(Kermit Roosevelt)表示，過去總統也會特赦支持者或盟友，但川普將特赦權用到新高度，「過去沒有總統以如此黨派之分的方式使用特赦權，也未特赦如此密切涉及總統的不當行為。」

進步派智庫「公眾」(Public Citizen)遊說人士霍爾曼(Craig Holman)表示：「對於想從華府泥淖撈油水的貪腐政客而言，川普是個不錯的朋友。」

華府道德操守監督組織「公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)執行長布克賓德(Noah Bookbinder)指出，特赦是用來處理不公、撥亂反正或適時展現寬容，但川普反而離經叛道，有些特赦是基於個人關係而非例行流程。