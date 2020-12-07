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涉隱私、難推廣！新冠追蹤App 每14人才1人使用

編譯徐薏茹╱綜合6日電
北卡羅來納州新冠肺炎接觸追蹤應用程式「SlowCOVIDNC」。(美聯社)
北卡羅來納州新冠肺炎接觸追蹤應用程式「SlowCOVIDNC」。(美聯社)

蘋果公司(Apple)及Google半年前推出新冠肺炎接觸追蹤應用程式(App)，能通知可能接觸新冠病毒的人，且不會曝光任何個人資訊，然而使用接觸追蹤App的民眾卻很少。

據美聯社分析，這項技術僅在18個州普及，但這些州大部分居民仍未啟用App。華盛頓特區、關島以及其他16州的數據顯示截至11月底，有810萬人使用接觸追蹤App，這些區域裡每14人中有一人使用。

接觸追蹤App可以追蹤哪些人曾與確診案例接觸，以在必要時檢測或隔離，然而專家和使用者表示，四處散播的新冠錯誤訊息、App複雜的使用方式、醫護人員需要快速診斷還有大眾普遍缺乏意識等等因素，都使推行App窒礙難行。

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)律師梅塔薩托斯(Evan Metaxatos)11月得知北卡的「SlowCOVIDNC」追蹤App時，馬上就下載安裝，他的父母和懷孕的妻子也跟著使用。北卡早在9月時就推出此款App，但卻很少人使用，該州有近1050萬人口，到11月底前僅48萬多人下載。

此App技術由蘋果及Google共同開發，利用藍牙無線信號匿名偵測，若使用者確診，其手機就會通知曾在使用者附近的人，且不會透露姓名、地點等個資。

華盛頓特區以及科羅拉多、康乃狄克、馬里蘭和華盛頓等州的iPhone用戶甚至不需下載App，蘋果會透過彈出視窗提醒用戶調整設定來啟用通知系統。

這些州的使用率明顯較高，但即使是推行最成功的康州，也只有五分之一的民眾使用。

各接觸追蹤App可在蘋果的App Store或Google Play store免費下載，也可從衛生當局的官網下載安裝。專家稱讚蘋果和Google的系統保護使用者隱私，但許多美國用戶表示黨派偏見、隱私問題和新冠肺炎的種種汙名都令app難以推廣，州政府和聯邦政府也未大力推行。

北卡羅來納州新冠肺炎接觸追蹤應用程式「SlowCOVIDNC」。(美聯社)
北卡羅來納州新冠肺炎接觸追蹤應用程式「SlowCOVIDNC」。(美聯社)

App 蘋果 北卡羅來納州

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