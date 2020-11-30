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染疫隔離 教職員不足被迫遠距教學 不少學校苦惱

記者張聲肇／綜合報導
新冠肺炎大流行以來，許多學校改為遠距教學。圖為俄亥俄州一所幼稚園仍維持親自授課。(美聯社)
新冠肺炎大流行以來，許多學校改為遠距教學。圖為俄亥俄州一所幼稚園仍維持親自授課。(美聯社)

俄亥俄州東北部一所有500名學生的小學，因餐廳一名員工感染新冠病毒，全校就改為兩周遠距教學，凸顯在追蹤、隔離等措施下，到校上課實在難以維持。

洛沃維爾小學這名員工必須自我隔離，連帶整個餐廳和校車人員都得隔離，因為其中有人身兼兩職，本來遵守戴口罩和社交距離規定，師生現場上課勉可維持，卻因代班人員不足，學校只好把餐廳業務和現場上課都暫停兩周，改為網路教學。

校長湯瑪斯(Geno Thomas)說，「問題癥結在職工，員額不足時，只好改為遠距教學」。

全美很多學校教職員在病原追蹤、隔離感染等規定下，不得不暫時在家或住院，教室只好也暫時關閉。新冠疫情蔓延以來，提早退休和害怕染疫而請假的員工為數不小，讓員額不足問題更加嚴重。

全國校長聯誼會會長杜門內契(Dan Domenech)說，學校行政和教學主管要領導全校師生安度病疫襲擊，壓力已夠大，防疫措施「規定」造成的員額不足，更讓他們雪上加霜。

康州葛洛頓學區主管已宣布，在感恩節過後，改為在家上課，也是因為員額不夠。他說，如果一位兩天之內要和80名學童碰面的美術老師出了問題，接觸到的人可不少；而病毒不是從學校傳染的，該校有不少案例，是學生和教職員從家人得到病毒。

堪薩斯州蕭尼學區有2萬7000名學生，最近因為好幾十名學校職員接觸疑似帶原者而隔離，以致上班員額不足，元月之前，也把初中部和高中部改為網路教學。

學區督導傅爾頓(Mike Fulton)強調，這個決定，不是校內傳染造成的，僅有的代課老師，都挪到小學部，讓小學生得以到校親自上課。他說，社交距離、口罩、洗手、每天詢問每人是否出現任何新冠病毒症狀等措施，把校園傳染降到最低，似乎有效。

學區 社交距離 俄亥俄州

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