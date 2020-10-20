單日100萬人搭機 疫後最高…但僅為去年同日4成

全美18日搭機旅行人數超過100萬，這是3月新冠病毒肆虐以來最高峰，但也僅等於去年同日的四成。(美聯社)

全美18日搭機旅行人數超過100萬，這是3月新冠病毒肆虐以來最高峰，但也僅等於去年同日的四成。

這雖然比4月平均每天僅10萬人敢搭飛機「進步」了很多，卻也顯示，離「恢復正常」還早得很。航空業是慘遭新冠疫情 嚴重打擊的行業之一。

交通安全署數據顯示，全美各機場18日安檢了100萬人，和去年同日260萬人比起來，少了六成。10月12日到18日，共有610萬人搭機旅行，這是新冠病毒蔓延以來最高的一周數量。

今年春天，民眾避疫在家，度假或出差計畫紛紛取消，因為大家還不了解病毒的特性，很少人敢冒險登機或進出機場。

國會3月對航空業界提供500億元紓困現金及貸款，條件是10月之前不得解雇員工，眼看就要到期，各航空公司又開始積極遊說國會及白宮 ，再提供它們250億元紓困金 ，讓業者再撐六個月。

可是，11月3日大選前，國會通過新一批紓困金的可能性逐日縮小，因為民主黨籍眾院議長波洛西和共和黨及白宮的紓困法案，內容差距實在太大，要在兩周內達成協議，愈來愈困難。

創業近半個世紀以來，從來不曾解雇員工的西南航空公司已表明，明年1月起，非工會會員的員工，非減薪不可，工會會員員工也得減薪，否則就放無薪假。

乘客是在增加，可是沒人敢保證今後將持續下去。天氣漸涼轉寒，中西部感染人數在上升，其他地區也未見下降，甚至還略微增加，離疫情結束，看來還有一段時間，航空業和其他服務業，一時難脫「苦撐」期。