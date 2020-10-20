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疫情再拖下去 全美「無銀行帳戶」人數恐上升

編譯周芳苑／綜合19日電
聯邦存保公司表示，全美2019年有銀行帳戶的人比以往任何時候多，但2020年新冠疫情導致多人失業，可能改寫積極儲蓄的好景況。(美聯社)
聯邦存保公司表示，全美2019年有銀行帳戶的人比以往任何時候多，但2020年新冠疫情導致多人失業，可能改寫積極儲蓄的好景況。(美聯社)

聯邦存保公司（FDIC）19日表示，全美2019年有銀行帳戶的人比以往任何時候多，但2020年新冠疫情導致多人失業，可能改寫這番積極儲蓄的好景況。

聯邦存保這項研究著眼於沒有銀行帳戶的美國人（沒有基本的支票或儲蓄帳戶）、以及這些人為何未使用傳統銀行系統。少數人對銀行系統不信任而選擇不開設銀行帳戶，但多數沒有銀行帳戶的人處於貧困中，很大比率是非裔和拉美裔。

根據聯邦存保公司估計，2019年全美5.4%美國人沒有銀行帳戶，約等於710萬個家庭，是2009年開始調查以來最低比率，也低於2017年以無銀行帳戶者為主要調查對象的6.5%。

聯邦存保調查顯示，依族裔看，白人家庭沒有銀行帳戶的比率僅2.5%，非裔、西語裔家庭沒有帳戶的比率分別是13.8%、12.2%；依收入看，年收入不足1萬5000元的家庭中，約四分之一沒有銀行帳戶。

聯邦存保公司尚無法估計新冠疫情讓多少人本來有帳戶而變成沒有帳戶，但幾乎必然增加。過去，經濟大蕭條時數以百萬計人失去銀行帳戶，2011年金融危機過後，無銀行帳戶者增至8.2%、創新高。如今，這波疫情造成多人失業，主要是需要到現場工作的人，如飯店工人、調酒師、劇院工作人員、零售業工作人員等），薪資本來就相對偏低。

聯邦存保公司在報告中指出，無銀行帳戶人士很可能增加，所占比率恐怕會比疫情爆發前升高。

一旦沒有銀行帳戶，平常付款往往需要多付一些費用。例如付房租、水電公用事業帳單或向親朋好友匯款，都要用昂貴的支票兌現或匯款服務，而且政府紓困資金難以快速入帳，包括先前的1200元紓困金

疫情 紓困金 美國

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