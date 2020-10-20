新紓困案遲遲不來 失業民眾面臨積蓄耗盡窘境

國會在11月總統大選前，恐難以推出新一波紓困方案。(美聯社)

新冠病毒疫情今春爆發後，政府發的紓困金 為數百萬失業民眾提供救援；但華府領袖們在11月總統大選前仍難以推出新一波紓困方案，許多仍失業的民眾恐難繼續維持生計。

摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)與芝加哥大學(University of Chicago)針對8萬名失業民眾進行的新研究發現，政府發紓困金後民眾存到的錢正迅速耗盡。

研究人員發現，今年3月到7月，許多失業民眾還有多餘的錢可以儲蓄 ，當時政府正自由支出以緩衝衰退；家庭儲蓄中位數在這段期間增至約兩倍。

但到了8月，失業逐漸耗盡儲蓄，侵蝕先前四個月存下來的錢當中大約三分之二。

華府領袖們在11月大選前仍難以推出新一波紓困方案。圖為參院多數黨領袖麥康諾。(美聯社)

摩根大通研究所消費者研究主任菲奧娜‧葛利格(Fiona Greig)說：「緩衝已不再有效，失去的工作也還沒找回來；現在對於失業勞工 來說就是危急時刻。」

今年4月被解僱的藥劑師凱特‧邁克菲(Kate McAfee)說：「我還在失業中；如今我在俄亥俄州的26周失業救濟已用完，開始跟聯邦政府領額外13周的延長救濟。」

如今邁克菲的失業救濟只剩不到一半，讓丈夫與兩個孩子面臨更大壓力；她試圖縫製口罩來賺錢，但仍無法取代正常薪資。

國會3月通過的每周600元額外失業津貼，幫助許多失業勞工度過春季與夏初；但麻州資訊科技工作者凱莉‧葛里芬(Kelly Griffin)發現，每周加碼600元的失業救濟結束後，她的收入銳減約三分之二。

過去三個月來，就業增幅都在減緩；由於裁員潮仍在繼續，上周有將近130萬人新申請失業救濟金。

如今失業勞工的支出比今年夏初還少，而隨著新存下的錢逐漸用完，他們的支出還可進一步減少。