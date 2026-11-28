AI摘要 文章摘要整理： 美國入境並非持簽證就一定過關，非公民可能因健康、犯罪、國安或經濟因素遭拒；美國公民雖可入境，若不配合檢查仍可能延誤。

根據美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Control）的數據，每天有將近1百萬人入境美國，雖然被拒絕入境的人很少，但這種狀況的確有可能發生。學者指出，非美國公民 試圖入境時，美國有很多理由可以將人拒於門外，例如患有對公共衛生有重大影響的疾病、被認定經濟拮据和涉及國安問題等，而美國公民則不會因任何理由被拒絕入境，只是若在安檢檢查時不配合，可能會有長時間的盤問和行程延誤。

今日美國（USA Today）報導，目前所有搭機前往美國的旅客，都必須聲明自己在過去21天內沒有造訪剛果民主共和國，這是為了防止伊波拉病毒的擴散，其他入境要求則視旅客的法律身分而定。

根據海關及邊境保衛局的資訊，所有美國公民搭乘國際航班離開或前往美國時，登機前都要出示美國護照 ，這項規定適用於所有人，包括嬰兒和孩童。從加拿大特定機場出發的美國公民，也可以用NEXUS卡作為身分證明。

經由陸路或海路抵達美國的美國公民須提供西半球旅行倡議（Western Hemisphere Travel Initiative, WHTI）認可的身分與旅行證件，例如美國護照或護照卡、強化駕照、信賴旅客計畫卡如NEXUS、SENTRI或FAST。

搭乘封閉式郵輪航程（closed-loop cruises）的旅客，也就是從某一美國港口出發和返抵同一港口的郵輪行程，則可使用出生證明和政府核發有照片的身分證件。

針對持軍事命令（military orders）旅行的美國軍人和其同行直系親屬，以及美國商船船員，可接受其他類型的證明文件。

即使在可使用替代身分證明文件的情況下，帶著一本有效的美國護照也比較保險。

合法永久居民再次入境美國時，必須出示有效的永久居民卡（綠卡）或再入境許可，若無法在綠卡規定的一年期限或再入境許可規定的兩年期限內返回美國者，可申請回美居民簽證 （SB-1）。

美國公民和合法永久居民在有效旅行期間內，從國外返回美國時不需要簽證，加拿大公民通常也不需要簽證，大多數百慕達的居民可免簽證入境，停留期限最長為180天。

其他超過40個國家和台灣的公民，若已取得「旅行授權電子系統」（ESTA）核准，且自2011年3月1日起未造訪北韓、伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞或葉門，或自2021年1月12日起未到過古巴，即可免簽證入境美國，停留期限最長為90天。因為外交或軍事原因造訪上述國家者，可能會給予有限度的豁免；但擁有古巴、北韓、伊朗、伊拉克、蘇丹或敘利亞雙重國籍者除外。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）表示，美國公民不會因任何理由被拒絕入境美國，即便拒絕提供密碼、拒絕讓執法人員存取裝置或拒絕交出電子裝置以供搜查，都不構成拒絕入境的理由，然而，若拒絕配合上述要求，可能會導致長時間的盤問、行程延誤，甚至電子裝置被扣押以進行進一步檢查。

賓夕法尼亞大學凱里法學院（University of Pennsylvania Carey Law School）Thomas O’Boyle法律講師張穆伊（Fernando Chang-Muy，音譯）說，若非美國公民，在試圖入境時，有八、九種法定理由可能導致被拒於門外。這些規定載於移民法第 212 條(a)款。

其中一種理由和健康有關，若患有對公共衛生具有重大影響的疾病如結核病等，將被視為「不得入境」，若有已知道的犯罪紀錄也不能入境；有安全或其他相關疑慮，例如是蓋達組織成員，也不能入境，若被認定經濟拮据且可能會去社福機構申請糧食券，或被認為要非法打工，也都不能獲准入境。

張穆伊說，即使是合法擁有居民，也可能因為離境超過六個月在入境時遭阻攔，旅客可說明特殊情況，但這無法保證一定能獲准入境。

對於被拒絕入境的非美國公民來說，當下能採取的應對措施並不多。張穆伊說，若簽證遭拒，通常領事官員擁有核發或拒發簽證的裁量權，且這類決定通常無法上訴或複核；這在簽證申請程序中被稱為「不可複核程序」（non-reviewability process）。不過，有意入境者日後仍可重新申請簽證，或是申請「不准入境豁免」（ineligibility waiver），也就是讓因特定原因不符美國簽證或入境資格的申請人，在符合條件時申請免除該項不准入境限制。