佛州一名屋主花1萬2千元裝冷暖空調設備，結果半年後被廠商要求再花4千元更換通風系統，他質疑廠商當初安裝時沒有發現管道問題。空調設備示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Erik Mclean）

AI摘要 文章摘要整理： 佛州坦帕一名首次購屋者花1.2萬元裝新冷暖空調，半年後又被告知需再花4千元更換風管，引發他上網抱怨並詢問是否被坑。

佛州 一名屋主花了超過1萬元安裝新的冷暖空調設備，沒想到安裝半年後竟被告知需要花至少4千元更動管道系統，讓他非常生氣，認為自己被坑了，還上網發文詢問網友這是否合理。一名自稱在空調公司工作的網友回覆，表示這種情況很常見，建議屋主若覺得更動管道費用太高，可以考慮其他規模較小的調整。

The Cool Down報導，佛州坦帕的一位屋主花了1萬2千元安裝新的冷暖空調，雖然室內環境維持得很舒適，但他在安裝的六個月後被告知要花至少4千元更換通風管道；這名屋主在Reddit論壇發文描述自己的經歷，並問網友「這問題不是應該在安裝時就發現的嗎？」

這位首次購屋的屋主在Reddit討論串中詢問，要求廠商免費施作或提供折扣是否合理，他也質疑廠商在安裝前就應先評估現有的風管。

許多Reddit網友紛紛湧入留言區發表看法。其中一則熱門留言說，發文者沒有提到身為屋主的自己在安裝上發現了什麼問題，要屋主別管廠商用來向他推銷的那些鬼扯數據和讀數，而是看他自己實際發現了什麼狀況，讓他覺得哪裡不對勁，或「這個問題真的存在嗎？」「如果沒有，就別管它了」。

不少人認同該位網友的意見，有人建議屋主不要更換管道，常換濾網就好，但也有人不認同，認為屋主還是應該換新的管道，降低未來大規模維修的機會。

一位自稱在華盛頓的暖通空調公司工作的網友建議屋主應檢視安裝合約中是否有關於風管問題的條款，並要求廠商提供安裝時的壓力讀數，他說很遺憾看到屋主遇到這個狀況，這令人沮喪，但他不認為屋主被敲竹槓，這常發生，他也建議可考慮一些小規模的調整，例如改變風機風速，或使用較容易讓空氣通過的濾網，以及加大回風口或濾網架的尺寸。