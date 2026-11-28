搭機穿2種褲子 恐血栓、還可能阻礙逃生 專家教這麼穿
專家提醒，搭機穿緊身褲或緊身牛仔褲，可能影響血液循環、提高血栓風險，火災時還可能增加燒傷與逃生困難，建議改穿寬鬆天然材質或壓力襪。
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專家提醒，搭機穿緊身褲或緊身牛仔褲，可能影響血液循環、提高血栓風險，火災時還可能增加燒傷與逃生困難，建議改穿寬鬆天然材質或壓力襪。
旅客搭飛機時，為了舒適方便，往往會選擇穿著緊身褲(leggings，又稱內搭褲)、緊身牛仔褲等服裝，但專家警告，這些看似方便的穿搭，恐增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。
美國「大都會靜脈中心」(Metro Vein Centers)血管專科醫師帕巴魯(Hugh Pabarue)接受「赫芬頓郵報」(Huffington Post)訪問時表示，過於緊身的內搭褲、窄管牛仔褲等限制活動的衣物，會降低血液流入及流出腿部的能力。加上長時間坐著，尤其是在飛機上，容易造成血液積聚在腿部，增加血栓風險。
所謂血栓是指深層靜脈內形成血塊，可能引發嚴重健康問題。帕巴魯還表示，衣物過緊也可能導致筋膜室症候群(Compartment Syndrome)或股外側皮神經壓迫症候群(Meralgia Paresthetica)，出現腿部麻木、刺痛及劇烈疼痛等症狀。
他指出，尤其是腰部、大腿及腳踝部位受到緊密束縛的款式更要避免。
除血液循環問題，航空專家內格羅尼(Christine Negroni)也提醒，搭機時穿著緊身褲可能涉及安全風險，因為這類衣物通常緊貼身體，而且多由石油製品製成的合成纖維製造，一旦飛機發生火災，可能造成更嚴重傷害。
她表示，多數航空事故仍有生還機會，例如緊急迫降。在這類情況下，最大的危險未必是撞擊本身，而是飛機結構受損後，因機上燃油而引發火災。
內格羅尼指出，火災發生時，緊貼皮膚的衣物並不理想，因為高溫可能使衣物熔化並黏附在皮膚上，或造成嚴重燒傷，進而影響乘客逃離機艙的能力。她建議穿著棉質或其他天然纖維製成的衣物，因為這類材質較不容易引發燒傷。
專家指出，一般日常穿著的緊身褲未必適合長途飛行，但具有醫療功能的壓力襪或壓力褲，則可能是更好的選擇。
血管外科醫師帕帕斯(Peter J. Pappas)表示，醫療級壓力襪有助於抵消機艙減壓環境帶來的影響，能預防腿部腫脹，並緩解小腿肌肉疼痛。
他指出，研究資料顯示，患有靜脈曲張的患者若在長途飛行期間穿著壓力襪，發生深層靜脈血栓的機率可能降低。
壓力襪及壓力褲的設計，是透過適度施加壓力，促進血液及淋巴液向上流動，避免液體積聚在下肢，並幫助維持身體正常循環。
因為這類衣物會限制腿部血液流入與流出，加上長時間久坐，容易讓血液積聚在下肢，進而提高深層靜脈血栓的風險，長途飛行時尤其要注意。 專家指出，過緊衣物還可能引發筋膜室症候群或股外側皮神經壓迫症候群，造成腿部麻木、刺痛、腫脹，甚至出現劇烈疼痛，影響活動與舒適度。 建議選擇棉質或其他天然纖維、較寬鬆的衣物；若需要久坐飛行，可考慮醫療級壓力襪或壓力褲，幫助血液回流、減少腿部腫脹並降低血栓風險。
精華 FAQ
因為這類衣物會限制腿部血液流入與流出，加上長時間久坐，容易讓血液積聚在下肢，進而提高深層靜脈血栓的風險，長途飛行時尤其要注意。
專家指出，過緊衣物還可能引發筋膜室症候群或股外側皮神經壓迫症候群，造成腿部麻木、刺痛、腫脹，甚至出現劇烈疼痛，影響活動與舒適度。
建議選擇棉質或其他天然纖維、較寬鬆的衣物；若需要久坐飛行，可考慮醫療級壓力襪或壓力褲，幫助血液回流、減少腿部腫脹並降低血栓風險。
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