專家警告，搭飛機穿緊身褲恐增加血栓風險。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，搭機穿緊身褲或緊身牛仔褲，可能影響血液循環、提高血栓風險，火災時還可能增加燒傷與逃生困難，建議改穿寬鬆天然材質或壓力襪。

旅客搭飛機時，為了舒適方便，往往會選擇穿著緊身褲(leggings，又稱內搭褲)、緊身牛仔褲等服裝，但專家警告，這些看似方便的穿搭，恐增加血栓風險，甚至可能在飛機發生火災時造成嚴重燒傷。

美國「大都會 靜脈中心」(Metro Vein Centers)血管專科醫師帕巴魯(Hugh Pabarue)接受「赫芬頓郵報」(Huffington Post)訪問時表示，過於緊身的內搭褲、窄管牛仔褲等限制活動的衣物，會降低血液流入及流出腿部的能力。加上長時間坐著，尤其是在飛機上，容易造成血液積聚在腿部，增加血栓風險。

所謂血栓是指深層靜脈內形成血塊，可能引發嚴重健康問題。帕巴魯還表示，衣物過緊也可能導致筋膜室症候群(Compartment Syndrome)或股外側皮神經壓迫症候群(Meralgia Paresthetica)，出現腿部麻木、刺痛及劇烈疼痛等症狀。

他指出，尤其是腰部、大腿及腳踝部位受到緊密束縛的款式更要避免。

除血液循環問題，航空專家內格羅尼(Christine Negroni)也提醒，搭機時穿著緊身褲可能涉及安全風險，因為這類衣物通常緊貼身體，而且多由石油製品製成的合成纖維製造，一旦飛機發生火災，可能造成更嚴重傷害。

她表示，多數航空事故仍有生還機會，例如緊急迫降。在這類情況下，最大的危險未必是撞擊本身，而是飛機結構受損後，因機上燃油而引發火災。

內格羅尼指出，火災發生時，緊貼皮膚的衣物並不理想，因為高溫可能使衣物熔化並黏附在皮膚上，或造成嚴重燒傷，進而影響乘客逃離機艙的能力。她建議穿著棉質或其他天然纖維製成的衣物，因為這類材質較不容易引發燒傷。

專家指出，一般日常穿著的緊身褲未必適合長途飛行，但具有醫療功能的壓力襪或壓力褲，則可能是更好的選擇。

血管外科醫師帕帕斯(Peter J. Pappas)表示，醫療級壓力襪有助於抵消機艙減壓環境帶來的影響，能預防腿部腫脹，並緩解小腿肌肉疼痛。

他指出，研究資料顯示，患有靜脈曲張的患者若在長途飛行期間穿著壓力襪，發生深層靜脈血栓的機率可能降低。

壓力襪及壓力褲的設計，是透過適度施加壓力，促進血液及淋巴液向上流動，避免液體積聚在下肢，並幫助維持身體正常循環。

具有醫療功能的壓力襪，可能更適合長途飛行。圖為貿易展的攤位陳列各式壓力襪。(美聯社)