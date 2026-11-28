在今年上半年，邊疆航空每1萬名乘客中，約有1.42人遭非自願拒絕登機，發生率居美國航空業之首。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國航空公司因超額訂位引發的拒載事件在2026年上半年明顯減少，其中邊疆航空拒載率最高，美國航空則因規模最大而累計人數最多。

購買機票 並收到訂位確認，不代表旅客一定能順利登機。美國的航空公司因航班超額訂位(Overbooking，又稱機票超賣)，有權拒絕部分旅客登機。根據度假租賃公司Bearadise分析聯邦運輸部2026年上半年數據，邊疆航空(Frontier Airlines)每1萬名乘客中，約有1.42人遭拒絕登機，發生率居美國航空業之首；不過，以實際人數計算，美國航空(American Airlines)半年共有5247名旅客遭拒載，為所有受調查航空公司最多。

Travel + Leisure報導，航空公司為避免航班座位空置，經常超額銷售機票，當實際報到乘客超過可用座位時，便可能拒絕部分已購票旅客登機。這種做法受到運輸部規範，雖然合法，卻可能打亂旅客的整個行程。

Bearadise根據2026年1月至6月運輸部資料進行分析，邊疆航空期間共有2475名旅客遭拒絕登機，每1萬名乘客約有1.42人，雖然排名第一，但情況已較2025年同期改善，當時每1萬名乘客有2.79人遭拒載。

排名第二的是精神航空(Spirit Airlines)，每1萬名乘客有0.91人遭拒載。不過，精神航空因兩年內第二次申請「破產法」第11章破產保護，加上伊朗戰爭推高燃油價格，已於2026年5月停運。

美國航空排名第三，每1萬名乘客有0.52人遭拒載，但由於航班規模及乘客數量龐大，實際遭拒載人數達5247人，遠高於其他航空公司。

其後依序為阿拉斯加航空(Alaska Airlines)、捷藍航空(JetBlue)、西南航空(Southwest Airlines)及聯合航空(United Airlines)。達美航空(Delta Air Lines)與忠實航空(Allegiant Air)則通報，2026年上半年沒有因超賣而拒絕旅客登機的紀錄。

整體而言，報告統計的九家美國航空公司，2026年上半年共有8975起因超賣而拒絕旅客登機事件，較2025年同期的1萬2420起明顯減少。

航空公司通常會先詢問是否有旅客自願放棄座位，以換取旅行抵用券或其他補償。如果沒有人願意配合，航空公司才可能挑選旅客取消登機資格。較容易被選中的包括最後辦理報到手續的乘客、購買基本經濟艙等較低票價艙的旅客，以及尚未取得指定座位的人。航空公司常客計畫的高階會員，遭拒載的機率則相對較低。

根據運輸部規定，多數遭拒絕登機的旅客有權獲得補償。若搭乘美國國內航班，因拒載導致抵達目的地延誤一至兩小時，旅客可獲得單程票價200%的補償；若延誤超過兩小時，補償則提高至單程票價的400%。不過，航空公司可依機票價格設定補償金額上限。

美國航空公司半年共有5247名旅客因美航超賣座位而遭拒載，人數為所有受調查航空公司中最多。(美聯社)