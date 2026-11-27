身家高達180萬美元的夫妻仍然對自己的財務狀況，感到不安全；示意圖。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

AI摘要 文章摘要整理： 一對年收入81.8萬美元、總資產180萬美元的夫妻，雖財務優渥卻因金融危機陰影而害怕花錢，專家建議以明確目標與安心消費額化解焦慮。

買房哭了、買車吐了，連一件78美元的牛仔外套都捨不得買。很難想像，這竟是一對身家百萬的夫妻的生活經歷。原來，有錢不一定有安全感，財富自由與花錢自由，也可能是兩回事。

美國理財網站Moneywise報導，同為38歲的傑森（Jason）與蘿拉（Laura）夫妻，家庭年收入高達81.8萬美元，不僅擁有自住宅，還有一棟可供三戶出租的房產，投資資產超過54.2萬美元，幾乎沒有什麼債務，算算這對未滿40歲夫妻的總資產已經達到180萬美元。然而，這樣令人稱羨的經濟條件，卻沒能讓兩人安心享受生活。

擔任軟體工程師的傑森希望夫妻倆能在40多歲初期退休 ，但他始終擔心金融危機重演，辛苦累積的財富大幅縮水。

在科技公司從事行銷工作的蘿拉，則因父母在2008年金融危機中失去房子，對花錢產生強烈的不安。傑森透露，他們第一次出價買房時，蘿拉甚至焦慮到哭了，買第一輛車時還緊張到吐。

最能體現蘿拉財務焦慮的，是她曾看上一件78美元的牛仔外套，試穿後非常喜歡，最後卻仍決定不買。蘿拉坦言，自己總擔心有一天生活的立足點會突然消失，一切可能瞬間崩塌。

這類焦慮並非少數富人的煩惱。2025年一項調查發現，美國最富裕族群中，僅36%認為自己有錢，而退休金會不會在有生之年花光，仍是他們關心的財務問題。

理財專家指出，人們對金錢的態度往往受到成長經歷影響。從小耳濡目染的觀念，例如花錢就是浪費、錢隨時可能不夠用，即使成年後收入翻了好幾倍，也未必會跟著改變。

過度節儉同樣可能付出代價。有人捨不得更換已經不堪使用的家具，有人一再推遲期待多年的家庭旅行，也有人明明有能力改善生活品質，卻總想著等存款再多一點。

問題是，多一點究竟是多少？如果沒有明確的財務目標，存款增加了，對安全感的要求也可能跟著水漲船高。辛苦工作幾十年，本來是為了獲得自由，最後卻可能被自己的存款數字綁住。

專家建議，除了做好退休、教育及緊急預備金等財務規畫，也應該為享受生活編列預算，區分哪些消費真的會危及財務安全，哪些只是觸動了內心的焦慮。

理財作家塞西（Ramit Sethi）為傑森夫妻分析財務狀況後，兩人選擇以45歲退休為規畫方向，並希望提前至42歲。他也建議蘿拉設定一個「安心消費額」，低於一定金額的消費，不必再反覆糾結，額度則可隨財務狀況逐年調整。

節儉當然是美德，但不必把每一次消費都當成人生的財務危機。努力賺錢、存錢，除了讓銀行帳戶上的數字更漂亮，也是為了讓自己有更多選擇，過上真正想要的生活。

畢竟，存錢是為了好好生活，而不是為了讓自己永遠不敢花錢。